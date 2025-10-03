Phát hiện trà sữa giảm cân chứa chất cấm

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.H.Q (SN 1996, trú tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chứa chất cấm.

Trước đó, thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, qua xác minh, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 thuộc Chi cục QLTT Quảng Ninh nhận thấy có dấu hiệu vi phạm về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, nên đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh "Hoàng Quyên Trà sữa Giảm cân" và tài khoản bán hàng cùng tên trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Sản phẩm trà sữa giảm cân "Viet Milk Tea Denmark" có chất cấm. Ảnh: Cơ quan chức năng.

Quá trình kiểm tra tại cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện có 76 hộp trà sữa giảm cân "Viet Milk Tea Denmark" không có hóa đơn, chứng từ, nhãn mác ghi chữ Made in Denmark. Tuy nhiên, khi tra cứu mã vạch thì không có thông tin nơi sản xuất mà chỉ hiện ra bản hướng dẫn sử dụng.

Sau đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu và gửi kiểm nghiệm. Kết quả xác định sản phẩm trên có chứa Sibutramine - hoạt chất đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong thực phẩm do gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tim mạch và hệ thần kinh.

Tổng giá trị lô hàng vi phạm ước tính gần 40 triệu đồng và qua xác minh doanh thu bán hàng trên sàn thương mại điện tử của cơ sở gần 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh “Hoàng Quyên Trà sữa Giảm cân”. Ảnh: Cơ quan chức năng.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Đội QLTT số 4 đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc xem xét, phân loại xử lý.

Tiếp đó, Chi cục QLTT Quảng Ninh trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.H.Q với số tiền 144,130 triệu đồng. Cùng với đó, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm, đình chỉ hoạt động kinh doanh thực phẩm 11 tháng đối với bà N.H.Q và yêu cầu bà Q chấm dứt hành vi kinh doanh sản phẩm trái phép, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Hiện vụ việc đang được chuyển cho cơ quan thuế tiến hành xác minh và xử lý theo quy định.