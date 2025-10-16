Đặt đồ ăn online được tặng thêm “giòi”, quán chặn luôn khách và cái kết

Giòi sống ngọ nguậy trong bột ớt: "Khuyến mãi" kinh hoàng từ nhà hàng

Một nhà hàng thịt nướng nằm trên phố Qing Dao, Cát Lâm mới đây đã trở thành cái tên “nóng” nhất trên mạng xã hội Trung Quốc khi “tặng kèm” giòi cho khách mua mang về.

Thực khách đặt mua thịt xiên nướng của quán qua một nền tảng đặt đồ ăn online. Tuy nhiên trong khi ăn, anh đã phát hiện giòi sống đang ngọ nguậy trong bột ớt trộn nên đã để lại đánh giá xấu ngay trên nền tảng, đồng thời ghi lại video làm bằng chứng.

Sau khi thương lượng, phía người bán đã đề nghị anh nộp đơn khiếu nại qua nền tảng đặt đồ ăn với mức bồi thường 56,9 NDT (205.000đ), đồng thời yêu cầu anh xóa đánh giá xấu. Thực khách này đã từ chối và yêu cầu quán bồi thường gấp 10 lần giá mua. Nhưng người bán đã từ chối, thậm chí còn thẳng thừng chặn thông tin liên lạc của anh.

Thấy người bán từ chối thực hiện nghĩa vụ bồi thường, anh đã báo cáo sự việc lên các bộ phận có thẩm quyền để được hỗ trợ giải quyết.

Phóng viên của trang Jimu News đã liên hệ với nhà hàng và được biết, việc có giòi sống trong bột ớt trộn được bán tại nhà hàng là một trường hợp hiếm gặp và cũng là lần đầu tiên xảy ra.

Phía nhà hàng đã hỏi nơi họ nhập bột ớt trộn và được biết, loại bột ớn trộn này hiếm khi có giòi. Chủ nhà hàng cũng chia sẻ thêm, nhà hàng đã được vệ sinh sạch sẽ, thực khách kia đã được bồi thường 300 NDT (hơn 1 triệu đồng). Chủ nhà hàng cũng xác nhận rằng đã chặn thông tin liên lạc củ thực khách do những bình luận mang tính xúc phạm.

Sau đó, phóng viên đã liên hệ với Phòng Giám sát Thị trường Bắc Sơn thuộc Cục Quản lý và Giám sát Thị trường quận Xuyên Doanh, Cát Lâm. Nhân viên tại đây cho biết, chủ nhà hàng đã đạt được thỏa thuận với thực khách, phía Phòng giám sát cũng sẽ cử người đến kiểm tra bếp của nhà hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề nào về an toàn vệ sinh thực phẩm, họ sẽ yêu cầu khắc phục.