Giá gas bán lẻ tăng mạnh

Đầu tháng 2, bà Hòa, người bán bún bò tại phường An Hội Đông (TP HCM), mua bình gas 12 kg với giá 440.000 đồng. Khi bình sắp hết và đặt mua bình mới, bà được báo giá 495.000 đồng, tăng 55.000 đồng. "Đại lý nói giá còn có thể tăng nếu nguồn hàng về chậm", bà cho biết.

Khảo sát tại nhiều đại lý gas ở TP HCM cho thấy giá bán lẻ đã tăng liên tục từ đầu tháng 3, với mức điều chỉnh phổ biến 20.000-80.000 đồng mỗi bình 12 kg, tùy khu vực.

Ông Hoàng, chủ đại lý gas tại phường Tân Thới Hiệp, cho biết cửa hàng vừa tăng thêm 10.000 đồng mỗi bình so với hôm trước, lên 480.000 đồng. Mức này cao hơn khoảng 40.000 đồng so với tháng trước. Theo ông, cửa hàng thường bán 30-40 bình gas 12 kg mỗi ngày, nhưng từ đầu tháng 3 lượng cung từ nhà phân phối giảm còn khoảng 15-22 bình.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại một cửa hàng ở phường An Hội Đông. Anh Thành, chủ cửa hàng, cho biết giá bán lẻ hiện khoảng 495.000 đồng mỗi bình 12 kg, tăng khoảng 50.000 đồng so với tháng trước. Tuy nhiên, cửa hàng không thể chủ động nhập hàng như trước mà phụ thuộc vào lượng phân bổ từ nhà cung cấp.

Cửa hàng xăng ở Bình Phước. Ảnh: VT GAS

Không chỉ tại TP HCM, nhiều đại lý ở miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cũng ghi nhận giá gas tăng liên tục. Ông Hồng, chủ đại lý tại xã Đăk Hà (Quảng Ngãi), cho biết từ đầu tháng 3 đến nay giá gas gần như điều chỉnh mỗi ngày 5.000-10.000 đồng. Hiện giá bán khoảng 475.000 đồng mỗi bình, trong khi đầu tháng 2 chỉ khoảng 430.000 đồng.

Trong khi đó tại Hà Nội, từ đầu tháng 3 giá gas Petrolimex bán lẻ (gồm VAT) tăng lên hơn 432.000 đồng mỗi bình dân dụng 12 kg và khoảng 1,73 triệu đồng với bình công nghiệp 48 kg. Mức này lần lượt tăng 648 đồng và 2.592 đồng so với trước đó, đánh dấu lần điều chỉnh thứ ba của đầu mối này từ đầu năm.

Nhân viên kinh doanh tại một cửa hàng Gas Petrolimex ở Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết cửa hàng vẫn bán theo giá niêm yết của hệ thống và nguồn hàng hiện vẫn đáp ứng nhu cầu của khách.

Giá gas thế giới được xác định theo giá tham chiếu CP (Contract Price) do các nhà cung cấp lớn như Saudi Aramco công bố, thường chốt vào cuối tháng và áp dụng cho tháng kế tiếp. Tại Việt Nam, giá gas bán lẻ vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu do sản lượng trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy, giá trong nước chịu tác động của tỷ giá, chi phí vận chuyển, cung - cầu thị trường và các loại thuế.

Đại diện một doanh nghiệp cung cấp gas tại Hà Nội cho biết nguồn cung LPG nhập khẩu đang chịu áp lực lớn do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Hoạt động vận chuyển và giao hàng từ các nhà cung cấp gặp nhiều khó khăn, thời gian về hàng kéo dài và sản lượng bị cắt giảm. Giá LPG trên thị trường quốc tế cũng có xu hướng tăng, khiến chi phí nhập khẩu và giá đầu vào của doanh nghiệp tăng đáng kể.

Tương tự, theo ông Đàm Việt Hùng, Phó giám đốc Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas), một số nhà cung cấp đã cảnh báo nguy cơ đứt gãy nguồn hàng từ ngày 10/3 và thực tế đã xuất hiện tình trạng thiếu gas tại một số doanh nghiệp. Theo ông, doanh nghiệp hiện vẫn duy trì nguồn cung nhờ lượng hàng trong nước và tồn kho, nhưng trong tháng 3 dự kiến chỉ cung ứng khoảng 70% sản lượng so với kế hoạch và phải phân bổ theo ngày cho hệ thống khách hàng từ miền Trung đến Tây Nam Bộ.

Giá gas trên thị trường vì vậy cũng có sự chênh lệch giữa các nhà phân phối. Một số doanh nghiệp đã tăng khoảng 40.000 đồng mỗi bình 12 kg ở khâu phân phối, trong khi giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng có nơi tăng 60.000-80.000 đồng. Riêng hệ thống của VT Gas hiện điều chỉnh khoảng 10.000 đồng mỗi bình do ảnh hưởng của tỷ giá, giá xăng dầu và chi phí vận chuyển.

Trước nguy cơ thiếu nguồn cung, một số doanh nghiệp gas đã kiến nghị cơ quan quản lý cho phép tạm thời chiết nạp bình với khối lượng thấp hơn quy định để chia sẻ nguồn hàng. Theo đề xuất, thay vì nạp đầy 12 kg như thông thường, doanh nghiệp có thể chiết khoảng 6-8 kg mỗi bình nhằm phân bổ gas đồng đều hơn cho người dân.

Cửa hàng gas ở phường An Hội Đông, TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Hiện, khoảng 70% lượng LPG nhập khẩu của Việt Nam đến từ Trung Đông nên xung đột tại khu vực này có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Để tránh đứt gãy nguồn cung, các đơn vị nhập khẩu đang tìm cách đa dạng hóa nguồn hàng, đồng thời tăng sản lượng LPG trong nước và khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.

Ông Nguyễn Ngọc Luận, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PGS), cho biết doanh nghiệp đang cung ứng LPG dân dụng cho khu vực từ Cà Mau đến Nghệ An với sản lượng khoảng 13.000-15.000 tấn mỗi tháng. Khoảng một nửa sản lượng được mua từ các nhà máy trong nước, phần còn lại phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Theo ông Luận, từ nay đến khoảng ngày 10-15/3 doanh nghiệp vẫn đảm bảo nguồn cung nhờ lượng tồn kho và nguồn nội địa. Tuy nhiên các đơn vị nhập khẩu đầu mối như PVGas Trading đã thông báo cắt giảm sản lượng do nguồn LPG từ Trung Đông bị gián đoạn. Sau ngày 10/3, nhiều khả năng sẽ không có tàu hàng mới cập cảng cho đến hết tháng, buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh sản lượng cung ứng ra thị trường.

Theo đại diện PV GAS, doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn LNG từ sớm để ứng phó diễn biến mới. Trong nửa đầu năm 2026, đơn vị dự kiến tiếp nhận ba chuyến tàu LNG. Riêng tháng 3, họ đã thu xếp hai chuyến, mỗi chuyến khoảng 70.000 tấn, từ Qatar và khu vực Đông Nam Á.

PV GAS đang còn khoảng 15.000 tấn LNG tồn kho. Như vậy, nguồn cung của họ dự kiến đủ phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4/2026. Từ tháng 5, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn nhập khẩu để bổ sung nguồn cung.