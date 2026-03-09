Giá xăng dầu nóng ran: Bộ Công Thương đề xuất DN tự công bố và điều chỉnh giá bán lẻ

Phân quyền công bố giá xăng dầu cho doanh nghiệp

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định kinh doanh xăng dầu.

Điểm đáng chú ý, trong dự thảo Thông tư lần 3 của Bộ Công Thương đề xuất thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện công bố, điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu mazut là giá bán buôn) trong hệ thống phân phối.

Cùng với đó, thương nhân đầu mối được thực hiện kê khai giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu mazut là giá bán buôn) theo mẫu quy định rồi gửi về Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước), UBND cấp tỉnh/cơ quan được UBND cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi thương nhân có hệ thống phân phối, qua ứng dụng, phần mềm của Bộ Công Thương.

Ngoài ra, thương nhân bán lẻ xăng dầu không thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện công bố, điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu mazut là giá bán buôn) tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân.

Doanh nghiệp xăng dầu được đề xuất tự công bố giá, báo cáo qua hệ thống quản lý. Ảnh: Minh Hiền

Các thương nhân bán lẻ thực hiện kê khai giá bán lẻ xăng dầu theo mẫu rồi gửi về UBND cấp tỉnh/cơ quan được UBND cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu qua ứng dụng, phần mềm của Bộ Công Thương.

Thương nhân gửi văn bản thông báo quy định phương pháp, nguyên tắc tính giá, công bố giá bán xăng dầu về Bộ Công Thương, UBND cấp tỉnh/cơ quan được UBND cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi thương nhân có hệ thống phân phối.

Khi thay đổi quy định phương pháp, nguyên tắc tính giá, công bố giá bán xăng dầu, các thương nhân phải thông báo về Bộ Công Thương, UBND cấp tỉnh/cơ quan được UBND cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi thương nhân có hệ thống phân phối trước khi thực hiện.

Văn bản thông báo quy định phương pháp, nguyên tắc tính giá, công bố giá bán xăng dầu của thương nhân phải tuân thủ quy định, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Đề xuất bình ổn giá xăng dầu khi giá bán lẻ tăng từ 20% trong 1 tháng

Liên quan đến bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất mặt hàng thực hiện bình ổn giá là xăng, xăng sinh học, dầu diesel.

Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu thực hiện bình ổn giá được theo dõi, đánh giá là giá bán lẻ do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu công bố. Việc đánh giá căn cứ theo tỷ trọng sản lượng tiêu thụ của các chủng loại mặt hàng xăng, các chủng loại mặt hàng dầu diesel của một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có tính đại diện, có tổng sản lượng tiêu thụ chiếm trên 70% sản lượng tiêu thụ trên cả nước.

Việc thực hiện bình ổn giá xăng dầu trong trường hợp giá bán lẻ xăng dầu trong nước biến động bất thường, tăng liên tiếp trong thời gian 1 tháng, biên độ lớn và mức tăng cộng dồn từ 20% trở lên, có nguy cơ tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đời sống nhân dân.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan thu thập, tổng hợp phân tích, đánh giá cung cầu, giá xăng dầu thế giới, các yếu tố cấu thành giá cơ sở, giá bán lẻ, tồn kho, nhu cầu tiêu dùng, tình hình sản xuất - nhập khẩu trong khoảng thời gian nhất định (3 tháng, 1 tháng...); đánh giá mức độ tác động tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân, xây dựng báo cáo bình ổn giá gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ quyết định chủ trương bình ổn giá.

Việc bình ổn giá xăng dầu được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Luật Giá, Nghị quyết của Chính phủ về phương án bình ổn giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở chủ trương bình ổn giá của Chính phủ, Bộ Công Thương chủ trì triển khai, hướng dẫn UBND cấp tỉnh thực hiện biện pháp bình ổn giá.

Trình tự, thủ tục, tổ chức bình ổn giá xăng dầu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có), Nghị quyết của Chính phủ về phương án bình ổn giá.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh và mặt bằng giá bán lẻ xăng dầu có biến động bất thường, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện bình ổn giá theo quy định.