Sáng 9-3, hơn 300 cổ phiếu giảm sàn, nhà đầu tư làm gì để bảo vệ tài sản?

Càng trôi về những phút cuối của phiên giao dịch sáng 9-3, tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư càng bị đẩy lên cao.

Hơn 300 cổ phiếu giảm sàn

Chốt phiên sáng, chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm lịch sử 114,4 điểm (tương đương -6,47%), rơi tự do về mốc 1.653,44 điểm. Chỉ số đại diện cho nhóm vốn hóa lớn VN30-Index còn bi đát hơn khi "bốc hơi" tới 129,88 điểm (-6,82%), lùi sâu về 1.774,31 điểm. Tình cảnh tháo chạy cũng bao trùm sàn HNX khi giảm 19,23 điểm (-7,58%) và UPCoM giảm 8,35 điểm (-6,58%).

Không còn bất kỳ "hầm trú ẩn" nào cho dòng tiền. Nhóm năng lượng - dầu khí, vốn cố gắng gượng xanh điểm ở đầu phiên, nay cũng hoàn toàn đầu hàng trước sức ép tàn khốc. Những mã trụ cột như GAS và PLX đều bị ép giảm kịch sàn -6,9%. Rổ VN30 la liệt các mã nằm sàn "trắng bên mua" với mức giảm từ 6,8% đến 7%, từ ngân hàng (VCB, BID, CTG, TCB), Công nghệ (FPT), cho đến Thép (HPG) và Bán lẻ (MWG).

Thống kê độ rộng thị trường phản ánh sự đầu hàng tuyệt đối của phe mua. Toàn thị trường có tới 787 mã giảm giá, trong đó có tới 309 mã nằm rạp ở mức giá sàn (màu xanh lơ).

Lượng cung hàng khổng lồ ồ ạt cắt lỗ đã đẩy thanh khoản bùng nổ, với giá trị giao dịch trên sàn HoSE vọt lên mức "khủng" 29.292 tỉ đồng chỉ trong một buổi sáng. Đáng lo ngại hơn, khối ngoại tiếp tục xu hướng "rút củi đáy nồi" khi bán ròng 738 tỉ đồng, khoét sâu thêm vết thương của thị trường chung.

Thị trường đang trải qua những giờ phút khốc liệt nhất, thử thách giới hạn chịu đựng của mọi nhà đầu tư.

VN-Index giảm kỷ lục hơn 114 điểm trong sáng 9-3.

Vì sao giảm sàn hàng loạt?

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Vikkibanks, cho thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như toàn cầu đang diễn biến khó lường do căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo ông Tuấn, biến động mạnh của giá xăng dầu đang tạo ra tác động tiêu cực đến nền kinh tế và thị trường tài chính. Nếu giá dầu tiếp tục tăng cao, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí của nền kinh tế sẽ rất lớn.

Trong bối cảnh đó, "dữ liệu đầu vào" của thị trường còn quá nhiều biến số, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, thậm chí hoang mang. Nhiều người lựa chọn bán ra để giảm rủi ro.

Ông Tuấn cho biết áp lực bán còn đến từ nỗi lo bị gọi ký quỹ (call margin). Khi thị trường giảm sâu, nhà đầu tư có xu hướng bán những cổ phiếu còn thanh khoản để bổ sung tiền ký quỹ. Vì vậy, ngay cả những mã vẫn còn giao dịch được cũng bị bán mạnh khi nhiều cổ phiếu khác giảm sàn.

"Khi đó, dù cổ phiếu đã rẻ nhưng nhà đầu tư cũng không còn tiền để mua thêm" - ông Tuấn nói và cho rằng diễn biến của thị trường hiện phụ thuộc rất lớn vào thông tin liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông và biến động của giá dầu. Nếu tình hình sớm ổn định, thị trường chứng khoán có thể cải thiện trở lại.

Đưa tài khoản về 50/50

Giám đốc phân tích một công ty chứng khoán khác cũng nhận định việc giá dầu thô tăng khoảng 20% trong đầu tuần đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo. Trong nước, Bộ Tài chính vừa có đề xuất điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% nhằm giảm bớt áp lực tăng giá xăng dầu.

Theo vị chuyên gia này, tâm lý tiêu cực đang lan rộng trên thị trường tài chính toàn cầu. Một số thị trường lớn tại châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc đã ghi nhận mức giảm mạnh khoảng 7% trong phiên sáng, kéo theo tâm lý thận trọng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông cho rằng trong nhịp điều chỉnh hiện tại, VN-Index có khả năng còn đối mặt với áp lực giải chấp để xử lý các khoản vay margin. Vì vậy, chiến lược phòng thủ cần được ưu tiên, trong đó nhà đầu tư nên giảm tỉ lệ sử dụng margin và giữ danh mục ở trạng thái cân bằng khoảng 50% tiền mặt và 50% cổ phiếu.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng không cần bán tháo toàn bộ danh mục. Thay vào đó, nên ưu tiên cơ cấu lại các cổ phiếu đã tăng nóng hoặc không còn nhiều tiềm năng, chẳng hạn một số mã thuộc nhóm ngân hàng hoặc bán lẻ.

Theo ông, áp lực bán giải chấp từ các công ty chứng khoán vẫn có thể tiếp diễn trong ngắn hạn. Vì vậy, các nhóm cổ phiếu mang tính thị trường như ngân hàng, chứng khoán, thép hay bất động sản chưa nên vội giải ngân. Nhà đầu tư nên chờ thêm 1-2 phiên để thị trường hấp thụ hết lượng cổ phiếu bán ra.

Trong trường hợp muốn mua vào, nhà đầu tư nên chọn các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, ít chịu áp lực giảm sàn trong đợt biến động vừa qua và được khối ngoại mua ròng.

"Kinh nghiệm từ những năm trước cho thấy nếu tâm lý nhà đầu tư giữ được sự bình tĩnh thì thị trường sẽ sớm ổn định hơn. Việc bảo vệ tài khoản và duy trì trạng thái an toàn trong giai đoạn này là điều quan trọng nhất" - vị giám đốc phân tích nhận định.