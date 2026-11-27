Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 26/11 tăng khá mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch 26/11, giá dầu Brent tăng 2,07%, lên mức 96,57 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 1,6%, lên 85,02 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (27/11), giá dầu WTI của Mỹ không biến động do thị trường nghỉ giao dịch nhân dịp Lễ Tạ ơn. Còn giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 96,57 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục đi lên ở phiên 26/11 trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu.

Giá dầu tăng trong phiên 26/11 sau khi lực lượng Houthi tại Yemen (được Iran hậu thuẫn) tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia. Cơ sở này nằm trong một tổ hợp công nghiệp năng lượng, đồng thời là cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng của nước này.

Các chuyên gia nhận định tuyên bố của lực lượng Houthi là nguyên nhân chính thúc đẩy giá dầu tăng, do làm gia tăng lo ngại về rủi ro địa chính trị. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch có thể đang mua lại những hợp đồng bán khống trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Cùng với đó, thông tin từ Iran về việc tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu - cũng hỗ trợ giá dầu.

Ngày 26/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, hai tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi vướng thủy lôi ở phía bắc cảng Khasab của Oman khi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Theo IRGC, một trong hai con tàu là siêu tàu chở dầu, đang vận chuyển hơn 2 triệu thùng dầu thô.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm từ chiều qua. Ảnh: Nguyễn Huế

Song triển vọng nguồn cung cải thiện và lượng dầu tồn kho tại Mỹ gia tăng đã hạn chế đà tăng của giá dầu.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11. Tuy nhiên, mức tăng này thấp hơn dự báo 1,5 triệu thùng của các nhà phân tích.

Trong khi đó, những bất ổn xung quanh chính sách sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Các bộ trưởng OPEC+ dự kiến sẽ họp vào ngày 29/11 để quyết định chính sách sản lượng dầu cho năm 2027. Tổ chức này đang đối mặt với bài toán cân đối sản lượng trong bối cảnh Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) không còn là thành viên, trong khi Iraq và Kazakhstan đang gây sức ép yêu cầu nâng mức đánh giá về công suất khai thác dầu của họ.

Theo một vài nguồn tin, OPEC+ có thể quyết định giữ nguyên mục tiêu sản lượng hiện tại, ít nhất là trong quý I năm 2027.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (26/11).

Ở kỳ điều hành ngày 26/11, giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm so với kỳ trước.

Cụ thể, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm từ 18.576 đồng xuống 18.391 đồng/lít, tương đương 1%.

Giá xăng E10 RON95-III giảm từ 19.100 đồng xuống 19.056 đồng/lít, tương đương 0,23%.

Các mặt hàng dầu giảm mạnh hơn. Giá dầu diesel 0,05S giảm 1.382 đồng/lít, tương đương 5,25%, xuống 24.965 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.101 đồng/kg, tương đương 5,90%, xuống 17.570 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành 26/11, liên bộ tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 và E10 từ 200 đồng lên 1.400 đồng/lít, dầu diesel từ 0 đồng lên 500 đồng/lít và dầu mazut từ 800 đồng lên 1.000 đồng/kg. Liên bộ không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng trên.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 26/11 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 29.337 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 25.716 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 43.992 đồng/lít; ở Trung Quốc là 34.025 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam không cao hơn 19.056 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 30.826 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 31.113 đồng/lít; tại Lào là 37.956 đồng/lít; ở Trung Quốc là 30.970 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam không cao hơn 24.965 đồng/lít.