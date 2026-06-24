Giá xăng dầu hôm nay 24/6: Dầu thế giới tiếp đà giảm, trong nước sắp điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 23/6 tiếp đà đi xuống từ đầu tuần, xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch 23/6, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,05%, xuống còn 77,08 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI hạ 0,9%, về mức 73,21 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch này, cả hai loại dầu chuẩn đều có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (24/6), giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h53' ngày 24/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 77,08 USD/thùng. Còn giá dầu WTI xuống mức 72,69 USD/thùng, giảm 0,71% so với phiên liền trước.

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm khi thị trường ghi nhận những tín hiệu tích cực về khả năng khôi phục hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz sau các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Đây là tuyến vận tải quan trọng, chiếm khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

Giá xăng dầu trong nước sắp điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Cùng với đó, tình hình giao tranh tại Lebanon đã tạm lắng, góp phần làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Trong hơn 3 tháng qua, việc eo biển Hormuz bị đóng cửa do xung đột đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu mất đi hàng triệu thùng dầu và khí đốt mỗi ngày.

Thị trường đang hướng sự chú ý vào tốc độ khôi phục sản lượng và hoạt động xuất khẩu dầu của các nước Trung Đông sau chiến sự.

Mới đây, Iraq đã nâng sản lượng khai thác từ các mỏ dầu phía nam nước này lên khoảng 2,1 triệu thùng mỗi ngày khi số lượng tàu chở dầu tập trung tại các cảng xuất khẩu ở vùng Vịnh gia tăng.

Trong khi đó, dữ liệu vận tải cho thấy các tàu chở dầu và LNG đã quay trở lại lưu thông qua eo biển Hormuz trong phiên đầu tuần này, cho thấy hoạt động vận tải đang dần phục hồi.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (25/6).

Giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước vào hôm nay (24/6) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành 18/6, xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 20.126 đồng/lít, giảm 1.206 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít, giảm 1.307 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 23.534 đồng/lít, giảm 2.343 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.680 đồng/kg, giảm 1.928 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Giá xăng dầu trong nước hiện chỉ cao hơn từ 603-4.255 đồng/lít so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột địa chính trị ở Trung Đông.