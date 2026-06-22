Giá xăng dầu hôm nay 22/6: Dầu thế giới đi lên, trong nước duy trì mức thấp

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (22/6), giá dầu thế giới được điều chỉnh đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h43' ngày 22/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 81,69 USD/thùng, tăng 1,39% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 77,76 USD/thùng, tăng 2,52% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới trong tuần này được dự báo có khả năng đi lên trong bối cảnh các nhà đầu tư đang theo dõi sát tiến trình vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran, kể từ khi hai bên ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Trong những phiên giao dịch cuối tuần trước, giá dầu thế giới đã đảo chiều đi lên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bản ghi nhớ đạt được với Iran chưa phải là thỏa thuận cuối cùng và Mỹ có thể nối lại các hoạt động quân sự nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp. Ảnh: Tuấn Hùng

Giá dầu cũng được hỗ trợ sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo Israel không nên tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.

Những phát biểu này làm gia tăng lo ngại về khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Theo giới phân tích, bất kỳ dấu hiệu căng thẳng mới nào tại khu vực Trung Đông cũng có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến giá dầu.

Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent giảm 6,76 USD/thùng, đóng cửa tuần ở mức 80,57 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI hạ 8,34 USD/thùng, kết tuần ở mức 76,54 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (22/6) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành 18/6, xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 20.126 đồng/lít, giảm 1.206 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít, giảm 1.307 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.534 đồng/lít, giảm 2.343 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.680 đồng/kg, giảm 1.928 đồng/kg.

Kể từ khi xung đột ở khu vực Trung Đông xảy ra (28/2) tới nay, giá xăng dầu biến động mạnh chưa từng có.

Ở nước ta, cơ quan điều hành đã điều chỉnh giá xăng dầu tới 24 lần - tần suất điều chỉnh chưa từng có trong lịch sử - theo xu hướng giá liên tục tăng và lập đỉnh lịch sử vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, rồi giảm mạnh sau đó.

Đến nay, giá xăng E5 RON92 đã giảm 9.988 đồng/lít từ mức đỉnh 30.114 đồng/lít ghi nhận ngày 24/3. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm mạnh 10.667 đồng/lít so với mức đỉnh ngày 23/4. Trong khi giá dầu diesel từ mức đỉnh 44.788 đồng/lít (ngày 3/4), nay đã giảm 21.254 đồng/lít.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Hiện nay, giá xăng dầu trong nước chỉ cao hơn từ 603-4.255 đồng/lít so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột địa chính trị ở Trung Đông.