Giá xăng dầu hôm nay 23/6: Dầu thế giới giảm mạnh, trong nước chờ điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 22/6 giảm mạnh, mất mốc 80 USD/thùng.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch 22/6, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 3,31%, xuống còn 77,9 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI hạ 2,32%, về mức 74,82 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (23/6), giá dầu WTI đảo chiều đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h08' ngày 23/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 77,9 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI quay đầu tăng, lên mức 74,29 USD/thùng, tăng 0,58% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh sau tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran giúp hạ nhiệt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Theo thông báo từ các nhà trung gian hòa giải, các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ vào ngày 22/6. Các cuộc tiếp xúc được khởi động dựa trên bản ghi nhớ đạt được vào tuần trước nhằm kéo dài thỏa thuận ngừng bắn vốn được thiết lập từ tháng 4 thêm ít nhất 60 ngày.

Giá xăng dầu trong nước chờ điều chỉnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Iran tuyên bố đã đạt được thỏa thuận miễn trừ cho xuất khẩu dầu và hóa dầu, làm giảm bớt lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường toàn cầu.

Còn Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho hay các cuộc đàm phán với Iran đã đạt được tiến triển và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn diễn ra bình thường.

Mỹ vừa ra thông báo cho phép Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu. Theo giấy phép do Bộ Tài chính Mỹ ban hành, Iran được phép bán dầu thô cùng các sản phẩm hóa dầu và nhiên liệu có nguồn gốc từ nước này đến ngày 21/8.

Giới phân tích cho rằng việc dầu Iran quay trở lại thị trường đang góp phần làm giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Ngân hàng ANZ dự báo khoảng 2-3 triệu thùng dầu mỗi ngày có thể được khôi phục trong vòng 4 tuần tới.

Theo ANZ, nếu tình hình tiếp tục ổn định thì nguồn cung trên thị trường có thể ghi nhận thêm 2-3,5 triệu thùng mỗi ngày trong quý III năm nay.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (23/6) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 18/6, xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 20.126 đồng/lít, giảm 1.206 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít, giảm 1.307 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 23.534 đồng/lít, giảm 2.343 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.680 đồng/kg, giảm 1.928 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Hiện giá xăng dầu trong nước chỉ cao hơn từ 603-4.255 đồng/lít so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột địa chính trị ở Trung Đông (28/2).