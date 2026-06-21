Giá xăng dầu hôm nay 21/6: Thế giới và trong nước cùng trải qua tuần giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tuần này biến động mạnh, với 2 phiên giảm, 2 phiên tăng và 1 phiên biến động trái chiều.

Cụ thể, tại phiên giao dịch đầu tuần (15/6), giá dầu thế giới giảm gần 5%, xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Tới phiên giao dịch 16/6, giá dầu thế giới tiếp tục giảm hơn 5% khi những thông tin chi tiết về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, mở lại eo biển Hormuz và cho phép Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu được công bố.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 17/6, giá dầu thế giới đảo chiều tăng gần 1%, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bản ghi nhớ đạt được với Iran chưa phải là thỏa thuận cuối cùng và Mỹ có thể nối lại các hoạt động quân sự nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận. Song đà tăng của giá dầu trong phiên này bị hạn chế bởi những cảnh báo về nguy cơ dư thừa nguồn cung trong thời gian tới.

Ở phiên giao dịch 18/6, giá dầu quốc tế biến động trái chiều trong biên độ hẹp. Kết phiên này, giá dầu Brent tăng 0,38% trong khi giá dầu WTI hạ 0,25%.

Giá xăng dầu trong nước trải qua tuần giảm mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều ở phiên 18/6 trong bối cảnh Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo Israel không nên tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon. Những phát biểu này làm gia tăng lo ngại về khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, qua đó tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (19/6), giá dầu thế giới tăng nhẹ khi thị trường đánh giá lại triển vọng của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sau khi các cuộc đàm phán dự kiến bị hủy bỏ.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 80,57 USD/thùng. Còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 76,54 USD/thùng.

Tính chung trong tuần này, giá dầu Brent giảm 6,76 USD/thùng trong khi giá dầu WTI hạ 8,34 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu trong tuần này tiếp tục được điều chỉnh giảm.

Theo kỳ điều hành 18/6, xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 20.126 đồng/lít, giảm 1.206 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít, giảm 1.307 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.534 đồng/lít, giảm 2.343 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.680 đồng/kg, giảm 1.928 đồng/kg.

Kể từ khi xung đột ở khu vực Trung Đông xảy ra (28/2) đến nay, giá xăng dầu biến động mạnh chưa từng có.

Ở nước ta, cơ quan điều hành đã điều chỉnh giá xăng dầu tới 24 lần - tần suất điều chỉnh chưa từng có trong lịch sử - theo xu hướng giá liên tục tăng và lập đỉnh lịch sử vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, rồi giảm mạnh sau đó.

Đến nay, giá xăng E5 RON92 đã giảm 9.988 đồng/lít từ mức đỉnh 30.114 đồng/lít ghi nhận ngày 24/3. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm mạnh 10.667 đồng/lít so với mức đỉnh ngày 23/4. Trong khi giá dầu diesel từ mức đỉnh 44.788 đồng/lít (ngày 3/4), nay đã giảm 21.254 đồng/lít.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương cập nhật ngày 18/6, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.