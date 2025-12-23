Giá xăng dầu hôm nay 23/12: Chưa dừng tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay bật tăng mạnh hơn khi Mỹ siết chặt kiểm soát tàu chở dầu Venezuela, trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine gia tăng rủi ro nguồn cung.

Giới phân tích cho rằng thị trường bắt đầu đánh giá nghiêm túc hơn nguy cơ gián đoạn xuất khẩu của Venezuela do lệnh cấm vận của Mỹ. Hiện dầu Venezuela chỉ chiếm khoảng 1% nguồn cung toàn cầu.

Nguồn cung dồi dào từ Mỹ và nhóm OPEC+ tiếp tục là lực đỡ giúp giữ giá Brent quanh mốc 65 USD/thùng trong nửa cuối năm 2025, dù đà giảm trong tháng qua phản ánh những lo ngại ngày càng lớn về dư cung.

Giá dầu hôm nay bật tăng. (Ảnh minh hoạ).

Theo chuyên gia June Goh của Sparta Commodities, những diễn biến ngoài khơi Venezuela đang tạo lực hỗ trợ rõ rệt cho giá dầu, trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine vẫn âm ỉ và thị trường chung thiên về xu hướng giảm.

Tuần duyên Mỹ đang truy đuổi thêm một tàu chở dầu gần Venezuela, sau hai chiến dịch tương tự trong cuối tuần và ba chiến dịch trong chưa đầy hai tuần.

Giá dầu cũng hồi phục mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phong tỏa toàn diện các tàu chở dầu bị trừng phạt của Venezuela. Lực đẩy còn đến từ thông tin về cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào một tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga ở Địa Trung Hải, theo chuyên gia Tony Sycamore của IG.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 18/12, giá xăng E5 RON92 giảm 376 đồng/lít, không cao hơn 19.239 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 462 đồng/lít, không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 17.476 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít, không cao hơn 17.937 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 233 đồng/kg, không cao hơn 13.160 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 48 phiên điều chỉnh, gồm 22 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên điều chỉnh trái chiều.