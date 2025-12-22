Mỹ truy đuổi tàu dầu thứ ba của Venezuela, giá dầu vọt tăng

Giá dầu Brent tăng lên quanh mức 61 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ dao động gần 57 USD/thùng, sau hai tuần giảm liên tiếp. Động lực chính đến từ các diễn biến địa chính trị mới, đặc biệt là việc Mỹ gia tăng hành động cứng rắn với Venezuela.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã lên tàu Centuries ở vùng biển Caribe hôm thứ Bảy, con tàu đang chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô của Venezuela. Đồng thời, Mỹ cũng đang truy đuổi tàu Bella 1 khi con tàu này trên đường tiến về quốc gia Nam Mỹ.

Những động thái này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung, qua đó hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn.

Vì sao Mỹ siết chặt phong tỏa Venezuela vào lúc này?

Washington đang gia tăng sức ép nhằm cắt đứt nguồn thu quan trọng nhất của chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro: dầu mỏ. Ông Trump coi đây là công cụ then chốt để gây sức ép chính trị lên Caracas.

Mỹ không chỉ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế, mà còn xếp chính quyền Venezuela vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”, với cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Điều này tạo cơ sở cho các hành động can thiệp mạnh tay hơn trên thực địa.

Dù sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, xuất khẩu dầu của Venezuela hiện chỉ chiếm chưa tới 1% nhu cầu toàn cầu, phần lớn được bán sang Trung Quốc.

Căng thẳng nguồn cung còn đến từ đâu?

Ngoài Venezuela, thị trường dầu mỏ còn chịu tác động từ những rủi ro mới liên quan đến Nga. Gần đây, Ukraine lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái tấn công một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga ở Địa Trung Hải.

Các cuộc tấn công trước đó cũng nhằm vào cơ sở của Lukoil tại khu vực biển Caspi, làm gia tăng lo ngại về an ninh nguồn cung từ một thành viên quan trọng của OPEC+.

Những yếu tố này góp phần tạo “mặt sàn” cho giá dầu, vốn đã giảm khoảng 20% từ đầu năm đến nay.

Giá dầu vẫn chịu áp lực trong trung hạn

Dù địa chính trị đang hỗ trợ giá, thị trường dầu toàn cầu vẫn đối mặt tình trạng dư cung. OPEC+ đã khôi phục sản lượng nhanh hơn dự kiến, trong khi các nhà sản xuất ngoài khối cũng tăng bơm dầu.

Cùng lúc, nhu cầu tiêu thụ vẫn khá yếu, khiến đà giảm giá kéo dài suốt nhiều tháng qua. Đây là nguyên nhân chính khiến giá dầu chưa thể phục hồi mạnh mẽ, bất chấp các cú sốc địa chính trị.

Theo ông Robert Rennie, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa của Westpac Banking Corp, các diễn biến địa chính trị hiện tại đang ủng hộ một cái nhìn “lạc quan thận trọng” đối với giá dầu trong phần còn lại của năm nay.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng sang năm tới, giá dầu Brent có thể quay lại vùng 50 USD/thùng, khi các yếu tố cung vượt cầu tiếp tục chi phối thị trường.