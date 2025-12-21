Giá xăng dầu hôm nay 21/12: Tăng nhanh trở lại

Cụ thể, trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 21/12, bảng giá dầu thô trên Trading Economics ghi nhận giá dầu thô thế giới tăng nhanh trong phiên cuối tuần.

Giá xăng dầu hôm nay 21/12: Bất ngờ tăng mạnh

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra 56,5 USD/thùng, tăng 0,5 USD/thùng, tương đương mức tăng 0,96% về giá so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 60,5 USD/thùng, tăng 0,7 USD/ thùng, tương đương mức tăng 1,17% về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu thô tiếp tục lao dốc trước đó khiến giá bình quân trên nền tuần qua giảm mạnh, giá dầu thế giới bình quân tháng 12 so với tháng trước vẫn suy giảm từ 4% đến 4,5% tuỳ loại; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 17% đến 18%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn đã tăng lên khoảng 60 đô la/thùng vào thứ Sáu, nhưng đang trên đà giảm tuần thứ hai liên tiếp, do lo ngại về tình trạng dư cung lấn át các rủi ro địa chính trị. Đầu tuần này, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm, do kỳ vọng về nguồn cung dồi dào khi OPEC+ dần khôi phục công suất bị ngừng sản xuất và các nhà sản xuất ngoài OPEC tăng sản lượng.

Những dấu hiệu ban đầu về sự suy yếu nhu cầu cũng đang xuất hiện ở các nước tiêu thụ lớn, bao gồm Trung Quốc và Mỹ, khiến giá dầu giảm khoảng 20% ​​so với đầu năm. Căng thẳng địa chính trị leo thang đã làm giảm bớt mức giảm, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung.

Mỹ đã đình chỉ mọi hoạt động hàng hải liên quan đến các tàu chở dầu bị trừng phạt có liên hệ với Venezuela sau khi bắt giữ một tàu bị đưa vào danh sách đen tuần trước và cũng đang tiến hành thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng của Nga để hỗ trợ các nỗ lực hòa bình ở Ukraine.

Giá xăng dầu hôm nay 21/12: Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/12 được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 18/12, theo đó giá xăng dầu hôm nay giảm đồng loạt từ 370 đồng đến trên 700 đồng/ lít.

Cụ thể: - Giá xăng E5RON92 giảm 376 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 381 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.239 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III giảm 462 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.620 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S giảm 678 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 17.476 đồng/lít; - Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 17.937 đồng/lít; - Giá dầu mazut180CST 3.5S giảm 233 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 13.160 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/12/2025 - 17/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ thúc đẩy có thể dẫn tới việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/12/2025 và kỳ điều hành ngày 18/12/2025 là: 76,312 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,056 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 77,530 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,360 USD/thùng, tương đương giảm 2,95%); 83,196 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,964 USD/thùng, tương đương giảm 4,55%); 81,028 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,800 USD/thùng, tương đương giảm 4,48%); 334,984 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,086 USD/tấn, tương đương giảm 2,36%).