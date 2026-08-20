Giá xăng dầu đồng loạt đi lên, có loại tăng tới hơn 1.300 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ hôm nay (20/8).

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 21.833 đồng/lít (tăng 598 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 835 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 22.668 đồng/lít (tăng 549 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.543 đồng/lít (tăng 1.310 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.689 đồng/kg (tăng 933 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay được điều chỉnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 13/8), giá xăng E10 được điều chỉnh giảm 205 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.119 đồng/lít. Giá xăng E5 cũng hạ 493 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.235 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.233 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut được điều chỉnh tăng 365 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.756 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Liên quan đến thị trường dầu thô thế giới, giá của 2 loại dầu chuẩn là dầu Brent và dầu WTI đều đã lên mức cao nhất trong gần 4 tuần. Giá dầu Brent vượt mốc 91 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục đi lên sau khi Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuyên bố đình chỉ mọi giao dịch thương mại, tài chính với Iran, trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.