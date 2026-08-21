Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Thế giới tiếp đà đi lên, trong nước có giá mới

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng trong phiên giao dịch 20/8, lên mức cao nhất trong gần 4 tuần.

Kết thúc phiên giao dịch 20/8, giá dầu Brent tăng 2,36%, lên mức 93,78 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 2,5%, lên mức 88,01 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất đối với cả 2 loại dầu Brent và dầu WTI kể từ ngày 24/7.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (21/8), giá dầu WTI đảo chiều đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h55' ngày 21/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 93,78 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI xuống mức 86,29 USD/thùng, giảm 0,62% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tiếp đà đi lên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về những hậu quả kinh tế đối với các quốc gia cung cấp “bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho Iran”, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng từ chiều qua. Ảnh: Tuấn Hùng

Ngày 19/8, ông Donald Trump tuyên bố tiến hành “chiến tranh kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có” đối với Iran, đồng thời cảnh báo về những hậu quả kinh tế đối với bất kỳ quốc gia, tổ chức nào ủng hộ Tehran hoặc cung cấp “bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho Iran”.

Trong khi đó, Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) ngày 19/8 tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa và giao dịch tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới.

Cuộc xung đột kéo dài đang tác động mạnh đến nguồn cung nhiên liệu tinh chế, khiến lượng dầu thô phân bổ cho các nhà máy lọc dầu giảm sút.

Theo các nhà phân tích, căng thẳng tại Trung Đông vẫn ở mức cao, tạo điều kiện cho những gián đoạn nguồn cung tiếp theo. Việc xuất khẩu dầu từ Trung Đông giảm một lần nữa khiến thị trường dầu mỏ trở nên khan hiếm.

Ông Hiroyuki Kikukawa, chiến lược gia trưởng của Nissan Securities Investment, nhận định giá dầu có khả năng duy trì xu hướng tăng dần do sự không chắc chắn về các cuộc đàm phán hòa bình và căng thẳng liên quan đến Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất, Oman và Iran.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (20/8).

Theo đó, giá bán của các loại xăng dầu tại kỳ điều hành 20/8 đều được điều chỉnh tăng so với kỳ điều chỉnh liền trước.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 598 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.833 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III tăng 549 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.668 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.310 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 28.543 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 933 đồng/kg, giá bán không cao hơn 17.689 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 20/8 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 29.533 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Campuchia là 26.760 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 45.132 đồng/lít; tại Trung Quốc là 31.657 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam là 22.668 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 30.081 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 31.274 đồng/lít; tại Lào là 39.024 đồng/lít; tại Trung Quốc là 28.640 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam là 28.543 đồng/lít.