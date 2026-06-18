Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 2.300 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 20.126 đồng/lít (giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 627 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.534 đồng/lít (giảm 2.343 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.680 đồng/kg (giảm 1.928 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng dầu tiếp tục đi xuống. Ảnh: Thạch Thảo

Liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học 200 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 650 đồng/kg.

Liên quan đến xăng E10, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP (Nghị quyết 29) thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Đáng chú ý, nghị quyết đã nêu rõ cách tính giá xăng E10 RON95-III.

Theo Nghị quyết số 29, kể từ ngày có hiệu lực thi hành (16/6/2026 đến hết 15/6/2028), xăng E10 RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến để Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III.

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu để thực hiện thí điểm điều hành giá xăng dầu đối với xăng E10 RON95-III theo quy định.

Nghị quyết cũng nêu rõ, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương các thông tin, số liệu phục vụ việc xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu đối với mặt hàng xăng E10 RON95-III theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung, thông tin, số liệu báo cáo.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc điều hành giá xăng E10 RON95-III thay thế xăng RON95-III từ kỳ điều hành gần nhất kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Trước đó, tại mỗi kỳ điều hành, các doanh nghiệp tự điều chỉnh giá xăng E10 sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước.

Tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí đã thông tin về các chính sách tài chính, thuế nhằm thúc đẩy sử dụng xăng E10.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, nhiều chính sách thuế đang được áp dụng nhằm giảm giá thành và thúc đẩy sử dụng xăng sinh học E10.