Thu nhập tiền triệu mỗi đêm từ nghề đặt trúm lươn dưới tán rừng tràm U Minh Hạ

Giữa mùa mưa, rừng tràm U Minh Hạ xanh ngắt, đây cũng là thời điểm thợ rừng ở địa phương bắt đầu bước vào mùa đặt trúm (dụng cụ chuyên dụng) bắt lươn.

Từ tháng 6 đến tháng 12 âm lịch là mùa sinh trưởng, phát triển của lươn đồng. Tại những con kênh rậm thảm thực vật dưới tán rừng sản xuất U Minh hạ là môi trường rất phù hợp.

Cứ khoảng 3 giờ chiều, những người thợ rừng ở địa phương lại chạy vỏ lãi, chống xuồng đi qua các tuyến kênh để chọn vị trí đẹp xuống trúm.

Thay vì dùng ống tre gai già như xưa, người dân ngày nay ưu tiên dùng ống nhựa gọn nhẹ nhưng vẫn giữ nguyên chiếc hom bằng nan trúc.

Mồi dẫn dụ lươn được chế biến công phu từ ốc, cua, cá, nhái băm nhuyễn xào với xác dừa khô, cá chiên và chút dầu cá để “bén mùi”.

Thợ rừng U Minh Hạ còn có bí quyết riêng khi cho thêm các loại rau mùi cùng tỏi, ớt để kích thích khứu giác loài lươn.

Anh Trịnh Trọng Tín (25 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm) cho biết, những người có kinh nghiệm hành nghề lâu năm sẽ nhìn địa thế, hướng gió và nhìn màu nước để xác định nơi có lươn, xuống trúm.

Khi đặt trúm, thợ rừng luôn gài sâu miệng trúm xuống nước và chừa đuôi trúm nổi lên khỏi mặt nước khoảng nửa gang tay để lươn không bị ngộp.

Nhóm hành nghề của anh Bùi Út Bảy (ở xã Khánh Lâm) thuê hơn 300 ha đất rừng sản xuất tại xã Khánh Lâm để khai thác xoay vòng và có thu nhập trung bình từ 1,5 – 2 triệu đồng/đêm.

Ý thức giữ gìn nguồn lợi tự nhiên, thợ rừng luôn chủ động thả lại môi trường những con lươn, cá hay rắn còn quá nhỏ.

Với gia đình những người thợ nghề, mâm cơm của gia đình cũng thường xuất hiện các món từ lươn.

Không chỉ với người dân vùng đại ngàn U Minh Hạ, mà du khách về Cà Mau cũng rất thích món lươn đồng xào sả ớt hay canh chua lươn với trái giác đậm đà hương vị.