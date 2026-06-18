Giá xăng dầu hôm nay 18/6: Giá dầu giảm khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình

Theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 89 cent, tương đương 1,12%, xuống còn 78,66 USD/thùng, và giá dầu West Texas Intermediate của Mỹ giảm 98 cent, tương đương 1,28%, xuống còn 75,81 USD/thùng.

Các chỉ số chuẩn tiếp tục giảm, đảo ngược đà tăng đạt được hôm 17/6 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thể nối lại chiến dịch ném bom nếu các nhà lãnh đạo Iran "không cư xử đúng mực".

"Đợt bán tháo tiếp tục diễn ra khi thị trường năng lượng tiếp tục phản ánh mạnh mẽ kỳ vọng về sự trở lại nhanh hơn dự kiến ​​của nguồn cung dầu Iran sau bản ghi nhớ hợp tác gần đây giữa Mỹ và Iran", nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho biết trong một báo cáo.

Bản ghi nhớ 14 điểm này mở đầu giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày, trong đó Iran sẽ cho phép tàu thuyền đi lại miễn phí qua eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu khí quan trọng. Thỏa thuận này yêu cầu khôi phục lưu lượng giao thông qua eo biển về mức tối đa trong vòng 30 ngày.

Thỏa thuận sơ bộ này trì hoãn nhiều vấn đề khó khăn hơn, chẳng hạn như chương trình hạt nhân của Iran, và cũng yêu cầu Mỹ và các đối tác phải đưa ra kế hoạch trị giá 300 tỷ đô la để tài trợ cho sự phục hồi của Iran.

Nếu thỏa thuận được thực hiện thành công và eo biển được mở cửa trở lại, cuộc khủng hoảng nguồn cung năm nay có thể biến thành tình trạng dư cung đáng kể vào năm 2027, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo hôm 17/6. Trong báo cáo thị trường hàng tháng, IEA dự báo nguồn cung sẽ vượt quá cầu 5,05 triệu thùng mỗi ngày vào năm tới khi dầu mỏ Trung Đông quay trở lại thị trường.

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Trước đó, chiều 17/6 (theo giờ Việt Nam), Reuters cho biết, giá dầu Brent tăng 2 cent lên 78,98 USD/thùng, trong khi đó giá dầu WTI tăng 3 cent lên 76,08 USD/thùng.

Hôm thứ Ba, cả hai đều giảm khoảng 5% trong phiên thứ hai liên tiếp, chạm mức thấp nhất trong ba tháng, do hy vọng rằng một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ cho phép dầu mỏ rời khỏi vùng Vịnh thông qua eo biển Hormuz quan trọng.

Trong báo cáo sơ bộ về năm 2027, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết thị trường dầu mỏ sẽ bước vào giai đoạn dư cung đáng kể, với nguồn cung toàn cầu dự kiến ​​tăng 8 triệu thùng/ngày và nhu cầu chỉ tăng 2 triệu thùng/ngày.

Trong ngắn hạn, cơ quan này cho biết thỏa thuận Iran-Mỹ sẽ tạo cơ hội để bổ sung lượng dự trữ đã cạn kiệt hoặc xây dựng các kho dự trữ chiến lược mới.

"Tình hình hiện tại là eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại và các tàu sẽ bắt đầu đi qua điểm nghẽn quan trọng này theo cả hai hướng," nhà phân tích Tamas Varga của PVM Oil cho biết.

"Tuy nhiên, việc nối lại dòng chảy dầu mỏ một cách dần dần, dù chậm, cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cán cân dầu mỏ," ông nói thêm.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 11/6. Giá xăng E10RON95-V giảm 270 đồng/lít, giá bán là 22.960 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 270 đồng/lít, giá bán là 22.060 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 giảm 450 đồng lít, giá bán mới là 21.330 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 11/6 giảm 990 đồng/lít, giá bán mới là 25.870 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 930 đồng/lít, giá bán là 25.890 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng giảm 1.040 đồng/lít, giá bán mới là 18.600 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành vừa qua, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 100 đồng/lít; với dầu diesel 200 đồng/lít và dầu mazut là 200 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.