Giá xăng dầu hôm nay 22/1: Dầu thô bất ngờ bật tăng, chiều nay giá xăng dầu sẽ tăng?

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 22/1, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice đồng loạt bật tăng.

Giá xăng dầu hôm nay 22/1: Dầu thô thế giới bật tăng

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) bảng giá dầu thô thế giới giao dịch trên trang Trading Economics phủ sắc xanh, dầu WTI giao ngay bán ra 60,5 USD/thùng, tăng 0,18 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,3% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 65,17 USD/thùng, tăng 0,25 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,4% về giá so với ngày hôm qua.

Bình quân giá dầu thô tháng 1 tăng từ 4,35% đến gần 5% so với giá bình quân tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 17,5% đến trên 19,75%.

Trang Trading Economics nhận định, giá dầu thô Brent kỳ hạn đã phục hồi một phần, lên khoảng 65 đô la/thùng vào thứ Tư, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ muốn kiểm soát Greenland thông qua đàm phán và sẽ không sử dụng vũ lực, làm giảm bớt những lo ngại về địa chính trị trước mắt.

Giá dầu thô đã giảm khoảng 1,5% trước đó do việc ông Trump tái thúc đẩy vấn đề Greenland và các mối đe dọa áp thuế mới đối với châu Âu làm dấy lên lo ngại về căng thẳng thương mại và nhu cầu toàn cầu suy yếu.

Tâm lý thị trường được cải thiện sau những bình luận của ông tại Davos, ngay cả khi quan hệ giữa Mỹ và EU vẫn căng thẳng và một thỏa thuận thương mại bị đình trệ sau khi Nghị viện châu Âu đóng băng cuộc bỏ phiếu phê chuẩn. Giá dầu cũng được hỗ trợ sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 và giảm nhẹ kỳ vọng về tình trạng dư cung, mặc dù vẫn dự kiến ​​sẽ có một lượng dư thừa đáng kể.

IEA cho biết, lượng dự trữ có thể tăng 3,7 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay, tiếp tục gây áp lực lên giá cả.

Giá xăng dầu hôm nay 22/1: Chiều nay giá xăng dầu sẽ tăng?

Giá xăng dầu hôm nay 22/1 được điều chỉnh theo quyết định ngày 15/1 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, sau 5 lần suy giảm liên tiếp, giá xăng dầu bán lẻ trong nước có lần đầu tiên điều chỉnh tăng trong năm mới 2026.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 18.376 đồng/lít (tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 336 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III 18.712 đồng/lít (tăng 152 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S 17.287 đồng/lít (tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa 17.697 đồng/lít (tăng 138 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ 13.401 đồng/kg (giảm 2 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Chiều nay, phiên điều chỉnh định kỳ giá xăng dầu trong nước, theo nhiều dự đoán giá xăng có thể sẽ tăng nhẹ từ đến mức gần 200 đồng/ lít, trong khi giá dầu có thể ngược chiều giảm nhẹ.

Bộ Công Thương nhận định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 08/01/2026 - 14/01/2026 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng; Venezuela bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 08/01/2026 và kỳ điều hành ngày 15/01/2026 là: 71,572 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,714 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 72,792 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,612 USD/thùng, tương đương tăng 0,85%); 81,960 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,816 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 80,030 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 1,180 USD/thùng, tương đương tăng 1,50%); 346,106 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,762 USD/tấn, tương đương tăng 1,40%).