Giá xăng dầu hôm nay 17/1:Tăng giá liên tiếp, thị trường xăng dầu biến động dữ dội

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 17/1, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice tăng khá mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 17/1: Dầu thô thế giới bước vào chu kỳ tăng mạnh

Cụ thể, rạng sáng nay (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra 59,7 USD/thùng, tăng 0,6 USD/ thùng, tương đương mức tăng chưa đầy 1% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 64,4 USD/thùng, tăng 0,6 USD/ thùng, tương đương mức tăng 1% về giá so với ngày hôm qua.

Bình quân giá dầu thô tháng 1 tăng từ 6,8% đến 7,7% so tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 20% đến gần 22%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent giao kỳ hạn đã giảm hơn 4% xuống khoảng 63,6 USD/thùng vào thứ Năm, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 10, sau khi có dấu hiệu cho thấy nguy cơ Mỹ tấn công Iran đã giảm bớt.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nhận được sự đảm bảo rằng chính quyền Iran sẽ ngừng giết hại người biểu tình, làm giảm khả năng xảy ra hành động quân sự trong thời gian ngắn và giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn sản lượng dầu của Iran và các tuyến vận chuyển quan trọng.

Chỉ một ngày trước đó, thị trường đã chuẩn bị cho các cuộc tấn công có thể xảy ra sau khi Iran tạm thời đóng cửa không phận và xuất hiện các báo cáo về việc quân đội Mỹ di chuyển trong khu vực. Với việc căng thẳng giảm bớt, phần lớn rủi ro địa chính trị đã thúc đẩy đợt tăng giá gần đây nhanh chóng biến mất.

Giá dầu đã tăng vào đầu năm do tình trạng bất ổn ở Iran, nhà sản xuất lớn thứ tư của OPEC, kết hợp với tình trạng hỗn loạn ở Venezuela và sự gián đoạn nguồn cung xuất khẩu của Kazakhstan ở Biển Đen do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, bảo trì và thời tiết xấu. Ông Trump cũng cho biết ông tin rằng Venezuela nên tiếp tục là thành viên của OPEC.

Giá xăng dầu hôm nay 17/1: Xăng dầu trong nước biến động mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 17/1 được điều chỉnh theo quyết định ngày 15/1 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, sau 5 lần suy giảm liên tiếp, giá xăng dầu bán lẻ trong nước có lần đầu tiên điều chỉnh tăng trong năm mới 2026.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 18.376 đồng/lít (tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 336 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III 18.712 đồng/lít (tăng 152 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S 17.287 đồng/lít (tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa 17.697 đồng/lít (tăng 138 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ 13.401 đồng/kg (giảm 2 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Bộ Công Thương nhận định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 08/01/2026 - 14/01/2026 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng; Venezuela bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 08/01/2026 và kỳ điều hành ngày 15/01/2026 là: 71,572 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,714 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 72,792 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,612 USD/thùng, tương đương tăng 0,85%); 81,960 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,816 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 80,030 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 1,180 USD/thùng, tương đương tăng 1,50%); 346,106 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,762 USD/tấn, tương đương tăng 1,40%).