Giá iPhone 17 Pro Max giảm còn bao nhiêu sau khi iPhone 18 Pro Max ra mắt?

Giá iPhone 17 Pro Max

Thông tin từ Đời sống và Pháp luật, theo khảo sát tại một số hệ thống bán lẻ, iPhone 17 Pro Max bản dung lượng thấp nhất hiện có giá khoảng 33,6-34 triệu đồng, giảm khoảng 500.000 đồng so với đầu tháng. So với mức giá niêm yết 38 triệu đồng khi ra mắt vào tháng 9/2025, sản phẩm đã thấp hơn khoảng 4 triệu đồng.

So sánh với bảng giá iPhone 18 Pro Max chính hãng iPhone 17 Pro Max rẻ hơn ít nhất cũng hơn 8 triệu. Trong khi đó bản 2TB giữa hai dòng chênh nhau tới 22 triệu đồng.

Bảng giá iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max - 256GB: 33.490.000 đồng

iPhone 17 Pro Max - 512GB: 40.590.000 đồng

iPhone 17 Pro Max - 1TB: 46.890.000 đồng

iPhone 17 Pro Max - 2TB: 58.890.000 đồng

Bảng giá iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max cao hơn thế hệ trước 4-17 triệu đồng tùy dung lượng

iPhone 18 Pro Max - 256GB: 41.990.000 đồng

iPhone 18 Pro Max - 512GB: 48.490.000 đồng

iPhone 18 Pro Max - 1TB: 61.490.000 đồng

iPhone 18 Pro Max - 2TB: 80.990.000 đồng

Đánh giá iPhone 17 Pro Max và iPhone 18 Pro Max

Tiêu chí iPhone 17 Pro Max iPhone 18 Pro Max Thiết kế 163,4 × 78 × 8,8 mm 233 g IP68 Ceramic Shield 2 163,4 × 78 × 8,8 mm 249 g IP68 Ceramic Shield 2 Màn hình 6,9″ LTPO OLED 120 Hz 1320×2868 ~460 ppi 3000 nit HDR10/Dolby Vision, chống phản chiếu 6,9″ LTPO OLED 120 Hz 1320×2868 ~460 ppi 3.000 nit HDR10/Dolby Vision, chống phản chiếu Hiệu năng A19 Pro 3 nm CPU 6 nhân GPU 6 nhân A20 Pro 2 nm CPU 6 nhân GPU 7 nhân Bộ nhớ 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB, 12GB/2TB 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB, 12GB/2TB Camera sau 48 MP f/1.8 48 MP tele 4X 48 MP ultrawide 120° LiDAR, OIS 48 MP f/1.5-4.0 48 MP tele 4X 48 MP ultrawide 120° LiDAR, OIS Gen 2 Camera trước/Video 18 MP, f/1.9 18 MP, f/1.9 Pin/Sạc 4.823–5.088 mAh Thời gian phát video tối đa: 37 giờ Sạc nhanh 50% trong 20 phút 5.391–5.567 mAh Thời gian phát video tối đa: 43 giờ Sạc nhanh 50% trong 15 phút Hệ điều hành iOS 26 iOS 27

Có nên mua iPhone 17 Pro Max thời điểm này?

Nhìn chung, nếu đang tìm kiếm smartphone mạnh mẽ, dùng lâu dài từ 3-5 năm mà không lo lỗi thời, iPhone 17 Pro Max là lựa chọn thực sự mà bạn nên đầu tư.

Đây là mẫu iPhone đáng mua với cả những người dùng đang sở hữu iPhone 14 Pro Max trở xuống. Nếu bạn là người dùng thường xuyên sáng tạo nội dung, quay chụp, xử lý video, iPhone 17 Pro Max thực sự là công cụ sắc bén để sử dụng.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, iPhone 18 Pro Max đã được Apple mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9 và dự kiến giao máy từ 18/9. Với giá khởi điểm 41,99 triệu đồng và lên tới 80,99 triệu đồng, đây không chỉ là một trong những iPhone Pro Max đắt nhất từ trước đến nay mà còn đặt ra câu hỏi: những nâng cấp bên trong có đủ lớn để người dùng iPhone 17 Pro Max bỏ thêm hàng chục triệu đồng cho thế hệ mới?