Giá xăng và xung đột Trung Đông dẫn đầu xu hướng tìm kiếm của người Việt

Dữ liệu từ báo cáo xu hướng tìm kiếm quý I/2026 của Cốc Cốc ghi nhận các biến động địa chính trị toàn cầu và sự kiện chính trị trong nước đang tác động mạnh mẽ đến hành vi tra cứu của người dùng Internet tại Việt Nam.

Xung đột Trung Đông dẫn đầu top từ khóa tìm kiếm phổ biến của người Việt quý I/2026, theo Cốc Cốc.

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang, các từ khóa "tên lửa Iran", "eo biển Hormuz" tăng mạnh. Kéo theo đó, sự quan tâm đối với thị trường năng lượng cũng biến động tỷ lệ thuận khi lượng tìm kiếm "giá xăng hôm nay" vọt lên 1.901%. Tỷ giá ngoại tệ như USD và Won cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 232% và 56%.

Về tình hình trong nước, Đại hội Đảng XIV thu hút sự chú ý lớn.

Nhóm từ khóa "bầu cử quốc hội" tăng 209%, đặc biệt "cách tra cứu điểm bầu cử" tăng tới 2.996%. Các quy định mới về thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ đầu năm 2026 thúc đẩy người dân tìm kiếm "mức giảm trừ gia cảnh 2026" (tăng 439%).

Bên cạnh đó, người dùng gia tăng cảnh giác trước rủi ro an toàn thực phẩm sau các sự cố thu hồi liên quan đến các thương hiệu sữa bột và pate lớn.

Trong lĩnh vực công nghệ, thị trường chứng kiến sự phân mảnh khi người dùng dần dịch chuyển khỏi sự phụ thuộc vào các ông lớn quen thuộc.

Lượt tìm kiếm các công cụ AI mới như AI Hay, OpenClaw đạt mức tăng trưởng trên 100%. Những giải pháp đặc thù như Blackbox AI, Humanize AI và Voice AI cũng ghi nhận mức tăng ba chữ số, phản ánh xu hướng chuyển từ trải nghiệm sang ứng dụng thực tiễn. Ở mảng phần cứng, thiết bị phân khúc tầm trung như Honor Win hay MacBook Neo chiếm ưu thế nhờ mức giá dễ tiếp cận.

Trên thị trường lao động, xu hướng làm việc linh hoạt ngày càng mở rộng. Lượng tìm kiếm "translator" (biên dịch viên) tăng 435%, đi kèm sự quan tâm lớn dành cho nền tảng Upwork và các vị trí "freelancer" (người làm nghề tự do).

Về giải trí, khán giả ưu tiên nội dung kịch tính và các "concert" (buổi hòa nhạc) cá nhân của nghệ sĩ, thay vì các nội dung nhẹ nhàng dễ đoán. Một chi tiết đáng chú ý là sự xuất hiện của yếu tố tâm linh trong tài chính, thể hiện qua việc tra cứu "xem phong thủy số tài khoản ngân hàng" tăng 33% trong dịp đầu năm.

Báo cáo cũng thông tin về xu hướng tìm kiếm trong các lĩnh vực khác như nhân vật, thể thao, phương tiện, du lịch.