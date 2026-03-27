Giá 13 triệu đồng, nên mua iPhone 14 Pro Max cũ hay iPhone 14 mới?

Giá iPhone 14 Pro Max cũ và iPhone 14 mới

iPhone 14 Pro Max

Tại thời điểm cuối tháng 3/2026, iPhone 14 Pro Max rẻ nhất từ 13.49 triệu đồng cho bản 128GB. Trong khi đó, iPhone 14 mới đập hộp từ 13.9 triệu đồng. Mức giá ngang ngửa này khiến không ít người phải cân nhắc nên lựa chọn như thế nào.

So sánh iPhone 14 Pro Max và iPhone 14

Trước hết có thể khẳng định luôn, iPhone 14 Pro Max cũ hơn hẳn iPhone 14 thường về mọi mặt. iPhone 14 Pro Max có màn Dynamic Island đang là tiêu chuẩn mới của Apple và có thể duy trì trong nhiều thế hệ tới. Trong khi đó, iPhone 14 tuy mới nhưng dùng tai thỏ công nghệ cũ đang bị Apple dần loại bỏ.

Màn hình của iPhone 14 Pro Max cũng là loại Super Retina XDR mới với ProMotion có kích thước 6.7 inch. Tần số quét màn hình có thể tự động điều chỉnh từ 120 Hz - 1 Hz để tiết kiệm pin. Nó cũng đi kèm độ sáng lên đến 2000 nits, sáng gấp đôi so với iPhone 13 Pro Max và bỏ xa iPhone 14 dùng màn 60Hz.

iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic

Về mặt hiệu năng, iPhone 14 Pro Max vẫn rất mạnh nhờ con chip Apple A16 Bionic với gần 6 tỷ bóng bán dẫn tạo ra bằng quy trình 4NM gồm CPU 6 nhân mang lại khả năng xử lý các tác vụ hiệu quả. Khả năng xử lý đồ họa đến từ GPU 5 nhân giúp tăng thêm 50% khả năng xử lý so với thế hệ trước. So với iPhone 14 con chip này là đời mới hơn và có sức mạnh lớn hơn. iPhone 14 sử dụng chip A15 Bionic từ thế hệ iPhone 13 đưa lên.

Đối với pin iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin 4.352 mAh không lớn hơn so với năm ngoái nhưng chip xử lý mới tiết kiệm năng lượng hơn nên người dùng vẫn có thêm thời lượng sử dụng so với năm ngoái.

iPhone 14 Pro Max sở hữu camera chính 48MP

iPhone 14 Pro Max sở hữu camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 13MP và camera tele 2x 12MP với tiêu cự 48mm mang đến khả năng chụp sắc nét hơn. Cùng với đó, Apple bổ sung thêm tính năng quay chống rung Action Mode mới mang đến khả năng quay phim xịn hơn rất nhiều cho iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Pro Max hiện chỉ có thêm camera zoom 5x.

Nên mua iPhone 14 Pro Max cũ hay iPhone 14 mới?

Như vậy, có thể thấy, iPhone 14 Pro Max hơn đứt mọi mặt. Tuy nhiên vì là hàng cũ, nên bạn sẽ không chắc về chất lượng của chiếc iPhone này trong khi đó mua iPhone 14 mới được đập hộp, bạn sẽ yên tâm sử dụng và có hẳn 1 năm bảo hành chính hãng.

Nên mua iPhone 14 Pro Max nếu bạn đang tìm kiếm trải nghiệm công nghệ cao cấp với những giá trị sử dụng vượt thời gian, không lỗi thời nhiều năm tới và chấp nhận hàng cũ.

Nên mua iPhone 14 khi bạn không thích mạo hiểm với hàng cũ, không quá quan trọng chuyện trang bị mới mà chỉ cần iPhone làm tốt các tác vụ như lướt mạng xã hội, nghe gọi hay quay phim, chụp ảnh du lịch đơn giản.