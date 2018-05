Gắn thêm thứ sang chảnh này, iPhone X nâng giá lên cả trăm triệu

Thứ Bảy, ngày 26/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Ngoài ra, iPhone X cũng không lo hết pin khi đã sở hữu món đồ đặc biệt này.

Nếu như việc iPhone X ra đời đã tạo nên một định nghĩa mới về sự sang chảnh thì hãng chế tác nổi tiếng của Nga, Caviar đã tạo nên một đẳng cấp sang trọng mới cho ốp lưng của mẫu điện thoại này. Tuy nhiên, hãng không bán riêng ốp lưng mà chỉ bán kèm với iPhone X. Caviar đặt tên cho gói sản phẩm này là iPhone X Tesla.

Nhờ gắn thêm ốp lưng Caviar nạm vàng, iPhone X đã được nâng giá trị lên hơn trăm triệu

Chiếc iPhone X sẽ được gắn kèm ốp lưng Caviar dát vàng 24K. Chiếc ốp lưng này còn kiêm luôn chức năng của một tấm pin mặt trời, người dùng có thể trực tiếp dùng nó để sạc điện thoại. Ngoài ra, sản phẩm này còn có thể chống bụi, chống nước theo tiêu chuẩn IP67.

Cận cảnh vẻ ngoài sang chảnh của chiếc ốp lưng kiêm pin mặt trời “thần thánh”

Góc trên của ốp lưng Caviar có khắc dòng chữ “Made on earth by humans” (tạm dịch: Sản xuất trên Trái Đất, do con người chế tạo). Cụm từ này từng xuất hiện trên xe điện gắn kèm tên lửa đẩy Falcon của hãng Space X – công ty anh em với Tesla.

Hiện tại, gói sản phẩm iPhone X Tesla có 2 phiên bản: 64GB với giá 4.555 USD (103 triệu VND) và 256 GB với giá 4.805 USD (109 triệu VND). Chỉ có 999 phiên bản giới hạn của sản phẩm này trên toàn cầu.

Trước đó, hãng Caviar cũng từng khiến giới truyền thông phát sốt khi cho ra mắt sản phẩm Apple Watch nạm vàng 18K vào năm 2015, giá bán 3.000 USD (68 triệu VND). Tháng 7 năm ngoái, hãng này tung ra mẫu điện thoại Nokia 3310 có ốp lưng bằng vàng với giá 2.500 USD (57 triệu VND).

