Điện máy cuối năm xả hàng, giảm giá tới 60% vẫn vắng khách

Khảo sát tại các hệ thống lớn như MediaMart, Pico, Nguyễn Kim và Điện Máy Xanh cho thấy điểm khác biệt rõ nét của năm nay là mức độ khuyến mãi dày và sớm hơn, cùng cách thức triển khai linh hoạt theo giờ, theo ngày và theo ngành hàng.

Nếu như những năm cao điểm trước đây, nhiều mặt hàng chỉ giảm 10-20% kèm quà tặng, thì nay mức giảm 30-50% xuất hiện phổ biến hơn, đặc biệt ở hàng gia dụng nhỏ và điện lạnh. Điều này phản ánh áp lực cạnh tranh lớn giữa các hệ thống bán lẻ, đồng thời cho thấy nhu cầu thị trường chưa đủ mạnh để tạo “sóng” tăng giá trước Tết.

Tại MediaMart, nhiều sản phẩm gia dụng nhà bếp đang được bán với mức giảm gần một nửa so với giá niêm yết. Đơn cử mẫu lẩu điện đa năng từ mức hơn 1,1 triệu đồng, được hạ xuống chưa tới 500.000 đồng. Một số mẫu bếp điện từ và nồi cơm điện tử cũng ghi nhận mức giảm 45-50%. Đèn sưởi nhà tắm 2 bóng giảm còn khoảng 449.000 đồng. Máy sưởi dầu đa năng 13 thanh chỉ còn 1,99 triệu đồng. Máy giặt Inverter 10,5 kg, Smart TV 50 inch còn 7,49 triệu đồng. Đây là nhóm hàng có giá trị vừa phải, dễ kích thích quyết định mua sắm nhanh trong dịp cuối năm.

Nhiều mẫu tivi giảm giá mạnh. Ảnh: D.A

Ở phân khúc điện lạnh, mức giảm thậm chí còn mạnh hơn. Ghi nhận tại Điện Máy Xanh cho thấy có mẫu điều hòa inverter công suất 1 HP từ mức niêm yết trên 8,5 triệu đồng được giảm còn khoảng 4,99 triệu đồng, tương đương mức giảm trên 40%. Một số mẫu máy hút bụi, quạt điện và đồ gia dụng cỡ nhỏ được công bố giảm 30-60% tùy thời điểm. Các chương trình thường được triển khai theo khung giờ vàng với số lượng giới hạn nhằm tạo hiệu ứng khan hiếm và kích cầu nhanh.

Tại Pico, nhóm tivi, đặc biệt là hàng trưng bày hoặc model cao cấp ghi nhận mức giảm đáng kể. Một mẫu TV OLED 65 inch từ giá niêm yết gần 57 triệu đồng, nay giảm còn khoảng 31,99 triệu đồng. Dù mức giá tuyệt đối vẫn cao, song mức giảm sâu khiến phân khúc cao cấp trở nên “mềm” hơn đáng kể so với trước Tết.

Đáng chú ý, năm nay các chương trình khuyến mãi không chỉ dồn vào một vài ngày cao điểm như 23 tháng Chạp hay sát giao thừa, mà được triển khai sớm từ cuối quý IV và kéo dài xuyên suốt sang đầu năm mới.

Bên cạnh giảm giá trực tiếp, nhiều hệ thống còn áp dụng chính sách trả góp 0%, tặng quà gia dụng, voucher mua sắm hoặc giảm thêm theo ngày cố định trong tuần.

Đồ gia dụng có mức giảm mạnh nhất. Ảnh: D.A

Theo ghi nhận tại một số điểm bán lẻ, nhu cầu mua sắm cuối năm có cải thiện so với các tháng giữa năm, tập trung vào các mặt hàng phục vụ nhu cầu làm mới nhà cửa như tivi, tủ lạnh, máy giặt và điều hòa. Tuy nhiên, người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn, ưu tiên săn hàng giảm sâu hoặc chờ khung giờ flash sale thay vì mua ngay ở mức giá thông thường.

Anh Phong (một nhân viên bán hàng điện máy) cho biết tình hình mua sắm trong dịp Tết năm nay không thật sự sôi động. Nhiều khách hàng chỉ mua sắm những món đồ gia dụng nhỏ hoặc những sản phẩm đang giảm giá mạnh, nhưng vẫn không có dấu hiệu bùng nổ như những năm trước.

Mặc dù các chương trình khuyến mãi, giảm giá đã được triển khai rất mạnh mẽ, nhưng sức mua năm nay vẫn khá yếu. Người tiêu dùng có vẻ đang thận trọng hơn trong việc chi tiêu, đặc biệt là với những mặt hàng có giá trị lớn như tivi hay máy giặt.

Anh Phong cho rằng sự gia tăng mạnh mẽ của mua sắm trực tuyến chính là một trong những nguyên nhân khiến các cửa hàng bán lẻ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Việc nhiều hệ thống bán lẻ điện máy đóng cửa trên địa bàn thành phố thời gian qua là dấu hiệu cho thấy thị trường đang cạnh tranh khốc liệt.

Mặc dù các chương trình khuyến mãi giảm giá sâu dịp cuối năm đang được triển khai mạnh mẽ, nhưng theo chia sẻ của chị Lan Anh (một người tiêu dùng tại Hà Nội), chị vẫn chưa thực sự mặn mà với các ưu đãi này. Chị ưu tiên mua những món gia dụng nhỏ, thiết yếu và thường tìm kiếm các mã giảm giá online để tiết kiệm chi phí.