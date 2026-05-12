Giá bạc hôm nay 12/5: Bạc trong nước lập đỉnh mới

Giá bạc hôm nay 12/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận từ thị trường, giá bạc Phú Quý ngày 12/5 bất ngờ tăng mạnh, giá bán niêm yết khung giờ 10h56 phút đang ở vùng 87,253 triệu đồng/kg, tương đương 3,272 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán mở phiên sáng qua duy trì ở vùng 83,759 triệu đồng/kg, tương đương 3,141 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat

Giá bạc tại hệ thống Ancarat cũng lập đỉnh mới khi giá bán ra tại khung giờ 11h07 phút hiện đang ghi nhận ở vùng 87,227 triệu đồng/kg, tương đương 3,271 triệu đồng/lượng. Tức đã tăng 3,84 triệu đồng/kg so với giá bán mở phiên sáng ngày hôm qua (83,387 triệu đồng/kg, tương đương 3,127 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Sacombank-SBJ

Động thái tăng mạnh cũng xuất hiện tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng nay liên tục điều chỉnh tăng. Tại thời điểm 11h24 phút giá bạc đã điều chỉnh lên vùng 86,960 triệu đồng/kg, tương đương 3,261 triệu đồng/kg bán ra. Trong khi giá bán mở phiên sáng qua đang ghi nhận ở vùng 82,400 triệu đồng/kg, tương đương 3,090 triệu đồng/lượng.

Giá bạc DOJI

Đà tăng mạnh cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra được niêm yết ở mức 3,280 triệu đồng/lượng và khoảng 16,400 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng hôm qua đang duy trì ở vùng 3,141 triệu đồng/lượng và khoảng 15,705 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc thế giới hôm nay

Tại thị trường thế giới, giá bạc cũng có xu hướng tăng đột biến. Sau nhiều ngày liên tiếp, giá bạc thế giới giữ được đà ổn định, duy trì ở vùng 80 -81 USD/ounce. Thì hôm nay, giá bạc tăng mạnh lên vùng 86 USD/ounce.

Các tín hiệu kỹ thuật gần đây cho thấy giá bạc phát đi tín hiệu phục hồi tích cực, tuy nhiên sự ổn định của thị trường vẫn chưa duy trì được lâu. Vì vậy, giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát các biến động tiếp theo của giá bạc trong thời gian tới.

