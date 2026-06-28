Bắt cá cầu may, hàng nghìn người dân đội nắng xuống Vực Rào (Hà Tĩnh) tham gia lễ hội truyền thống hơn 300 năm tuổi

Bắt cá cầu may tại lễ hội hơn 300 năm tuổi ở Hà Tĩnh

Sáng 27/6 (13/5 âm lịch), hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại Vực Rào, thôn Nam Tiến, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để tham gia Lễ hội bắt cá Vực Rào. Trải qua hơn 300 năm, lễ hội vẫn được gìn giữ như một nét đẹp văn hóa dân gian độc đáo, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng và khát vọng về một mùa màng bội thu.

Lễ hội bắt cá Vực Rào được hình thành từ đầu thế kỷ XVIII. Theo lệ làng, suốt cả năm người dân không được đánh bắt tại khu vực Vực Rào nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Chỉ sau khi kết thúc vụ Đông Xuân, địa phương mới tổ chức "xả vực", mở hội để mọi người cùng xuống nước bắt cá.

Khu đầm Vực là một lạch nước sâu, dài khoảng 1 km chạy dài theo chân núi Vực có diện tích tự nhiên khoảng 30 ha, là nơi trú ngụ của các loài cá nước ngọt. Nguồn thủy sản phong phú, nhất là tại Vực, Rào. Ở đây, ngoài các loại cá như cá chép, cá lóc, cá leo, cá trê, cá ngạo,… còn có các loại tôm, tép, cua ốc nhiều vô kể.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân địa phương và du khách đã tập trung quanh Vực Rào.

Khi tiếng trống khai hội vang lên, mọi người đồng loạt mang theo nơm, vó, rớ, chao... lao xuống dòng nước trong tiếng reo hò, cổ vũ náo nhiệt.

Không khí lễ hội sôi động với tiếng hò reo vang khắp Vực Rào.

Cá bắt được trong ngày hội được người dân xem là "lộc" đầu mùa.

Ông Nguyễn Quang Trung (75 tuổi, trú xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Lễ hội bắt cá Vực Rào được tổ chức hằng năm sau vụ Đông Xuân. Người dân quan niệm cá bắt được trong ngày hội là "lộc" đầu mùa nên thường chọn những con cá tươi ngon nhất để cúng cơm mới, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống no đủ.

Trẻ em và phụ nữ cũng hào hứng tham gia ngày hội truyền thống.

Người dân chia sẻ niềm vui sau khi bắt được những con cá tươi ngon.

Đông đảo người dân và du khách đứng kín hai bên bờ Vực Rào, hào hứng cổ vũ các "nơm thủ" tham gia lễ hội bắt cá truyền thống.

Một em nhỏ thích thú khoe "chiến lợi phẩm" sau khi khéo léo bắt được nhiều cá tại Lễ hội bắt cá Vực Rào.

Bà Phan Thị Dung (80 tuổi, trú thôn Mỹ Lộc, xã Nghi Xuân) phấn khởi khi bắt được con cá nặng hơn 5 kg.

Lễ hội là dịp gắn kết cộng đồng, lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Nghi Xuân.

Theo anh Võ Tá Chuyên, Lễ hội bắt cá Vực Rào là nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương nên dù làm ăn xa, anh vẫn thu xếp trở về tham gia mỗi khi lễ hội được tổ chức.

Lễ hội bắt cá Vực Rào đã được gìn giữ hơn 300 năm và trở thành một trong những lễ hội dân gian đặc sắc của Hà Tĩnh.

Kết thúc lễ hội, Ban tổ chức tiến hành cân cá để xác định người bắt được con cá lớn nhất.

Ban tổ chức trao giải cho 3 ngư thủ bắt được những con cá lớn nhất, với giải Nhất 1 triệu đồng, giải Nhì 500.000 đồng và giải Ba 300.000 đồng.