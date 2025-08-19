Cụ ông 81 “đốt” hàng trăm triệu mua nhà cho con của bạn gái mới quen

Bài học đắt giá từ tình yêu chớp nhoáng

Ông Lưu (81 tuổi) tại Trung Quốc đã tình cờ tìm được “tình yêu” của đời mình ở độ tuổi 81, khi đã ở tuổi xế chiều. Cặp đôi quen nhau qua một dịch vụ mai mối, bạn gái của ông năm nay đã 73 tuổi, có tài ăn nói khéo léo và hai người trò chuyện rất ăn ý với nhau.

Ông Lưu, nạn nhân của vụ án lừa tình, lừa tiền. Ảnh: Minsheng Channel

Ngày thứ hai quen biết, cả hai đã có buổi hẹn hò lãng mạn như bao cặp đôi trẻ. Và đến ngày thứ ba, ông Lưu đã dẫn bạn gái mới đi mua nhà.

Theo ông Lưu chia sẻ, ngôi nhà mà bạn gái ông đang ở cùng con trai có diện tích rất nhỏ. Ông dự định mua một ngôi nhà mới khi kết hôn. Con trai của bạn gái ông sẽ ở nhà mới, còn cặp đôi sẽ ở nhà cũ. Tuy nhiên sau khi xem nhà, bạn gái ông bắt đầu “vòi tiền”.

Cặp đôi "xế chiều" chụp ảnh chung. Ảnh: Minsheng Channel

Con gái ông Lưu tiết lộ, chỉ năm ngày sau lần đầu tiên gặp gỡ, ông Lưu đã rút tiền nhiều lần với tổng giá trị rất lớn, lên đến 105.000 NDT (khoảng 383 triệu đồng). Ông đưa cho bạn gái và nói rằng đây là tiền đặt cọc mua nhà mới. Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sở hữu ngôi nhà lại do người con trai kia đứng tên.

Ông Lưu buồn bã kể lại, ông cho rằng cả hai sẽ kết hôn và sống chung như một gia đình, nhưng ngay sau khi ông đưa tiền cho bạn gái, bà liền nói số tiền đó không đủ và xin thêm 20.000 NDT (khoảng 73 triệu đồng). Nhưng lần này ông đã từ chối.

Vào tháng 7 vừa qua, người bạn gái này lại tiếp tục xin tiền ông Lưu khiến ông không khỏi nghi ngờ. Tiểu Lệ, con gái ông Lưu sau khi biết chuyện đã thử liên lạc với gia đình bạn gái của cha mình, thậm chí còn tìm đến khu nhà của người phụ nữ đó.

Ông Lưu liên tục chuyển tiền cho bạn gái để đặt cọc mua nhà mới. Ảnh: Minsheng Channel

Tại đây, Tiểu Lệ biết được rằng bạn gái của cha mình đã ngoại tình với một người đàn ông khác. Cô cũng đã liên hệ được với bà cụ 73 tuổi này và hỏi về số tiền 105.000 NDT. Người này xác nhận khoản tiền dùng để đặt cọc mua nhà mới cho con trai của bà.

Hai bên sau đó đã gặp nhau tại đồn cảnh sát. Bạn gái ông Lưu cho biết, hiện có thể trả lại 40.000 NDT (khoảng 146 triệu đồng), khoản còn lại hơn 60.000 NDT (khoảng 219 triệu đồng) sẽ trả góp trong 3 năm.