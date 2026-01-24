Con gà mái mổ ăn thứ gì mà hễ "sểnh" ra là đẻ, nông dân Hải Dương, nay là Hải Phòng bán trứng giá cao bất ngờ

Nuôi gà đẻ ra loại trứng thảo dược

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố: Nghiên cứu sử dụng thức ăn bổ sung thảo dược trong chăn nuôi gà đẻ để sản xuất “trứng gà thảo dược” trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũ (nay là thành phố Hải Phòng).

Cho gà ăn thảo dược để sản xuất “trứng gà thảo dược” cho giá bán trứng cao hơn 300-1000 đồng/quả. Ảnh ND.

Triển khai nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài tiến hành khảo sát, lựa chọn được 3 cơ sở chăn nuôi gà đẻ trứng tại xã Cẩm Giàng và xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng (trước đây là xã Cẩm Hoàng và xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để thử nghiệm mô hình. Quá trình thử nghiệm gồm 7 lô với 2 lô đối chứng không bổ sung thảo dược gồm lô sử dụng thức ăn công nghiệp (TACN) và lô khẩu phần cơ sở (KPCS).

Các lô bổ sung thảo dược gồm lô TACN+2% thảo dược, lô KPCS+1% thảo dược; lô KPCS+1,5% thảo dược, lô KPCS+ 2% thảo dược và lô KPCS+0,5% bột quế. Hỗn hợp thảo dược dạng bột gồm đơn kim, hồi và quế.

Các nguyên liệu được phơi khô, nghiền nhỏ với mắt sàng 2mm. Sau đó trộn các loại thảo dược lại thành hỗn hợp thảo dược theo tỉ lệ: 80% bột đơn kim, 5% bột quả hồi và 15% bột quế.

Vỏ quế được nghiền nhỏ mắt sàng 2mm sau đó đóng riêng thành túi 0,5kg để sử dụng cho công thức KPCS bổ sung 0,5% bột quế.

Từ kết quả thử nghiệm, đã lựa chọn công thức KPCS+1,5% thảo dược để thực hiện mô hình chăn nuôi gà Ai Cập trắng tại ba trang trại chăn nuôi tham gia đề tài.

Mô hình được thực hiện quy mô 1080 con và 2 lô đối chứng TACN và KPCS không bổ sung thảo dược mỗi lô 216 con.

Kết quả cho thấy, bổ sung hỗn hợp thảo dược vào khẩu phần ăn cho gà có tác động tích cực đến năng suất trứng, hiệu quả sử dụng thức ăn, chất lượng trứng cũng như chất lượng thịt gà hết chu kỳ sinh sản.

Cụ thể, tỷ lệ đẻ và năng suất trứng trung bình ở lô KPCS+1,5% thảo dược đạt 87,41 - 88,51% và 6,0 - 6,2 quả/mái/tuần, cao hơn 3,7% so với lô KPCS.

Lượng cholesterol trong thịt gà lần lượt giảm 13,94% và 19,22% so với lô đối chứng KPCS và lô TACN.

Giảm tỷ lệ chết và loại thải từ 2,59 - 4,91% so với các lô đối chứng, đồng thời giảm đáng kể phát thải khí độc NH3 và H2S.

Về hiệu quả kinh tế, mặc dù chi phí thức ăn tăng nhẹ, nhưng mức tăng này hoàn toàn được bù đắp nhờ năng suất cao hơn và giá bán trứng cao hơn 300-1.000 đồng/quả, giúp tổng hiệu quả kinh tế của mô hình tăng rõ rệt.