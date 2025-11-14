Không phải Labubu, đây là thứ khiến người lớn và trẻ con phát cuồng, hàng bán tới tấp

“Blind box” trở thành cơn sốt mùa lễ năm nay?

“Blind box” là loại đồ chơi được đóng gói bí mật, người mua chỉ biết bên trong có một món đồ thuộc bộ sưu tập nào đó, nhưng không biết chính xác là món gì. Điều này tạo ra cảm giác “đua tìm kiếm” khiến người mua liên tục mở hộp, có thể mua từ 10 đến 30 hộp chỉ để hoàn thành bộ. Sau thành công của Labubu, các thương hiệu lớn như Hasbro, Mattel, Spin Master đều tham gia, đưa ra phiên bản Furby, Barbie hay rồng CrystaLynx với bao bì bí ẩn.

Các nhà bán lẻ lớn như Target hay Walmart cũng tăng gấp đôi số lượng “blind box” trong mùa lễ, với nhiều dòng sản phẩm từ Baby Three, MGA Entertainment, Zuru hay Aphmau. Chuyên gia Juli Lennett của Circana nhận xét: “Năm nay trào lưu này còn lớn hơn năm trước. Khi người mua tham gia, họ không chỉ mua một, mà mua nhiều hộp, tạo ra sự háo hức liên tục.”

Mặc dù chi phí sản xuất tăng do thuế nhập khẩu từ Trung Quốc, nhiều “blind box” vẫn giữ mức giá hợp lý, chỉ từ 6–10 USD. Điều này khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng làm quà nhỏ, quà tặng cho trẻ em hoặc món sưu tầm cho người lớn. Ashley Harseim (29 tuổi, New York) chia sẻ cô thích mua “blind box” hình mèo của Miniso: “Mỗi hộp là một bất ngờ, tạo cảm giác vui vẻ nhỏ nhặt nhưng đáng yêu giữa ngày bận rộn.”

Cửa hàng pop-up của nền tảng mua sắm trực tuyến Trung Quốc AliExpress tại London

Sự bùng nổ này tác động ra sao đến ngành đồ chơi?

Dù “blind box” cực kỳ phổ biến, các chuyên gia dự báo chúng sẽ chỉ ảnh hưởng hạn chế đến tổng chi tiêu mùa lễ. Theo Circana, doanh số đồ chơi mùa cao điểm có thể giảm khoảng 2,5% so với năm trước, nhưng với các nhà bán lẻ chuyên về sưu tầm như Miniso, Ohku hay Showcase, đây lại là cơ hội lớn. Chủ tịch Samir Kulkarni của Showcase cho biết: “Blind box sẽ là danh mục lớn nhất của chúng tôi trong mùa lễ này. Năm nay chắc chắn sẽ là mùa Giáng sinh kỷ lục về doanh số nhờ trào lưu này.”