Chung tay “giải cứu” cúc mâm xôi nở sớm trước Tết

Hàng vạn chậu cúc mâm xôi tại các làng hoa miền Tây đồng loạt nở sớm trước Tết Nguyên đán, đẩy người trồng hoa vào nguy cơ thua lỗ nặng. Trước tình cảnh đó, nhiều tiểu thương và hộ kinh doanh tại TPHCM đã chung tay “giải cứu” cúc mâm xôi, lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp nhà vườn giảm bớt khó khăn.

Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết, cúc mâm xôi nở sớm, không đúng vào dịp Tết như mọi năm. Trong khi đó, thương lái vắng bóng, sức mua giảm khiến giá hoa tại vườn giảm mạnh. Nguy cơ “được mùa mất giá” lại tái diễn, khiến nhiều nhà vườn đứng trước nỗi lo trắng tay sau thời gian chăm sóc.

Trước tình trạng này, nhiều tiểu thương tại TPHCM đã chủ động kết nối trực tiếp với nhà vườn, đưa hoa lên thành phố tiêu thụ. Các điểm bán hoa “giải cứu” nhanh chóng xuất hiện dọc nhiều tuyến đường như Thành Thái, Bắc Hải, Tô Hiến Thành, Nguyễn Hoàng, Lương Định Của, Nguyễn Văn Linh… Việc cắt giảm khâu trung gian không chỉ giúp người tiêu dùng mua hoa với giá rẻ hơn mà còn đảm bảo mức thu nhập hợp lý cho người trồng.

Tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, theo nhiều chủ vườn, năm nay hoa nở sớm hơn mọi năm. Chủ sạp hoa Lê Nhường (phường Bình Trưng, TP HCM) cho biết: “Do ảnh hưởng của ngập lụt và thời tiết, hoa nở không đúng thời điểm. Để san sẻ khó khăn với bà con, chúng tôi nhập hoa sớm hơn khoảng 2 tuần và tăng số lượng so với mọi năm, mong giúp nhà vườn gỡ gạc chi phí”.

Tại đường Thành Thái (phường Diên Hồng, TPHCM), giá cúc mâm xôi chỉ còn khoảng 150.000 đồng/cặp, giảm mạnh so với mức 350.000 đồng/cặp các năm trước.

Chị Hương, chủ cửa hàng hoa Thùy Dung, chia sẻ: “Việc nhập số lượng lớn thời điểm này là cách để giúp nhà vườn sớm thu hồi vốn sau nhiều tháng đầu tư chăm sóc, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong những ngày giáp Tết”.

Không chỉ đơn thuần là hoạt động mua bán, phong trào “giải cứu” cúc mâm xôi còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sắc vàng rực rỡ xuống phố không chỉ báo hiệu xuân về mà còn gửi gắm hy vọng về một cái Tết đủ đầy hơn cho người trồng hoa.

Tuy nhiên, để tránh “được mùa rớt giá”, ngành hoa kiểng cần cải thiện việc quy hoạch, sản xuất, dự báo thị trường và đa dạng hóa kênh phân phối. Chỉ khi chủ động thích ứng với biến động của thời tiết và thị trường, nghề trồng hoa mới có thể phát triển bền vững.