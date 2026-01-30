Hoa, kiểng Tết bắt đầu nhộn nhịp

Những ngày này, không khí Tết đã rộn ràng trên nhiều tuyến đường lớn tại TP HCM khi tiểu thương đồng loạt nhập hoa kiểng từ khắp các tỉnh, thành về để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Đa dạng giá cả

Theo ghi nhận của phóng viên, tại đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ cầu Bình Triệu hướng về Quốc lộ 1, TP HCM), nhiều loại hoa, kiểng như mai, cúc mâm xôi, bưởi Diễn, tắc... được bày bán trên vỉa hè với những mức giá khác nhau. Không ít người dừng xe hỏi giá, lựa chọn vài chậu hoa để chơi Tết sớm.

Vừa tan ca, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (nhân viên văn phòng) ghé vào cửa hàng hoa kiểng Thiên Nhiên (đường Phạm Văn Đồng) mua 2 chậu cúc mâm xôi với giá 200.000 đồng. "Dù còn sớm nhưng tôi muốn mua hoa về chưng cho có không khí Tết. Giá năm nay hợp lý, hoa đẹp. Gia đình tôi cũng đang tính thuê mai Tết để nhà cửa thêm sắc xuân" - chị Thủy nói.

Đại diện cửa hàng hoa kiểng Thiên Nhiên cho biết giá bán các loại hoa, kiểng Tết năm nay tương đối ổn định. Chẳng hạn, bưởi Diễn khoảng 5 triệu đồng/chậu, hoa hồng 100.000 - 150.000 đồng/chậu, tắc nhỏ từ 500.000 đồng/chậu và loại lớn khoảng 1,7 triệu đồng/chậu. Với cúc mâm xôi, cửa hàng dự đoán tiêu thụ khoảng 2.000 chậu dịp Tết năm nay, giá dao động 200.000 - 225.000 đồng/cặp.

Tại nhiều khu vực khác ở TP HCM, giá cúc mâm xôi khá đa dạng, có nơi dao động 330.000 - 370.000 đồng/cặp, trong khi nơi khác có giá lên đến 900.000 đồng/cặp, tùy kích cỡ.

Người dân TP HCM ghé các điểm bán để mua hoa Tết sớm. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Thị trường mai Tết cũng bắt đầu sôi động. Hàng trăm chậu mai từ mai bonsai, mai ghép đến mai cổ thụ được trưng bày dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng. Các vườn mai cho biết giá thuê năm nay nhìn chung không tăng so với các năm, phổ biến 4 - 5 triệu đồng/chậu loại vừa, 18 - 19 triệu đồng/chậu loại lớn hơn. Thời gian thuê mai thường từ khoảng 20 tháng chạp đến mùng 10 Tết. Khách có thể chọn cây sớm, nhà vườn sẽ tiếp tục chăm sóc, xử lý kỹ thuật và bảo hành trong suốt thời gian chưng Tết. "Nhu cầu thuê mai vẫn cao hơn mua do nhiều khách không có kinh nghiệm chăm sóc. Nhóm khách là cơ quan, doanh nghiệp vẫn chiếm số đông" - chủ một vườn mai cho hay.

Tại một vườn mai khác ở TP HCM, giá thuê mai thấp nhất khoảng 3 triệu đồng/chậu nhỏ; chậu lớn, mai cổ thụ có giá lên đến 100 - 150 triệu đồng, đã bao gồm chi phí vận chuyển nội thành.

Tăng cường nhập thêm

Tại các điểm bán hoa, kiểng Tết trên đường Nguyễn Hoàng (phường Bình Trưng), thương lái cho biết một số loại hoa đẹp có giá tăng nhẹ khoảng 5% so với năm ngoái, còn lại cơ bản ổn định. "Tôi đã nhập hoa Tết về cả tuần nay và vẫn tiếp tục nhập thêm do lượng khách mua sớm nhiều hơn năm trước" - chị Trang, bán hoa Tết trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng), cho biết.

Đáng chú ý, mặt hàng cúc mâm xôi năm nay mất mùa khi các vùng trồng quy mô lớn như Vĩnh Long, Đồng Tháp ghi nhận diện tích cúc mâm xôi nở sớm lên đến 30% - 70%. Tuy vậy, lượng hàng nhập về TP HCM vẫn rất lớn nhờ nhiều địa phương khác tăng diện tích trồng loại hoa Tết phổ biến này.

Hoa Tết đã được nhập về TP HCM với số lượng khá lớn, các tiểu thương dự kiến tiếp tục nhập thêm. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng), cúc mâm xôi nở sớm đang được bán với giá "giải cứu" chỉ 100.000 đồng/cặp, chủ yếu thu mua từ làng hoa Chợ Lách (xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long). Thậm chí, nhiều thời điểm, một cặp cúc mâm xôi có giá chỉ 80.000 - 90.000 đồng. "Nhiều người ghé mua ủng hộ vì biết nhà vườn thiệt hại nặng, dù hoa đã nở bung, chơi không được bao lâu" - một tiểu thương nói.

Nhiều điểm bán khác trên đường Nguyễn Hoàng (phường Bình Trưng), đường Lương Định Của, Trần Não (phường An Khánh), đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng)..., hàng ngàn chậu cúc mâm xôi cũng đã được đưa về bán. Ông Trà (bán cúc mâm xôi trên đường Trần Não) cho biết đã thu mua hơn 4.000 chậu, sắp tới sẽ nhập về tiếp 4.000 - 5.000 chậu để bán trong những ngày cận Tết.

Anh Trần Lâm Xuân, cửa hàng hoa kiểng Lâm Đại Phát 2 (đường Phạm Văn Đồng), cũng cho hay cửa hàng sẽ nhập khoảng 4.000 chậu cúc mâm xôi từ miền Tây lên TP HCM để phục vụ nhu cầu dự báo khá cao trong dịp Tết.