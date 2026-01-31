Giá vàng bạc giảm nhanh chưa từng có; nhiều hãng ô tô rơi vào cảnh không có xe để bán

Giá vàng giảm mạnh sau khi vừa lập đỉnh cao nhất mọi thời đại

Theo đà giảm sâu của thị trường thế giới, giá vàng trong nước sáng 31/1 tiếp tục lao dốc mạnh. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt giảm 9 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra, đánh dấu một trong những phiên điều chỉnh mạnh nhất trong thời gian gần đây.

Giá vàng bạc quay xe giảm mạnh ngay sau khi lập đỉnh

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 169 – 172 triệu đồng/lượng, giảm 9 triệu đồng so với hôm qua. Chỉ trong hai ngày, giá vàng miếng đã giảm tổng cộng 17 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn tại SJC cũng lùi về 168 – 171 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch quanh 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, trong khi Doji và Bảo Tín Minh Châu phổ biến ở mức 169 – 172 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh do ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường quốc tế. Kết thúc phiên 30/1, giá vàng thế giới giảm 487 USD/ounce, xuống còn 4.889 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 155,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước gần 17 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, áp lực chốt lời, sự phục hồi của đồng USD và những yếu tố liên quan đến chính sách tiền tệ Mỹ là nguyên nhân chính khiến giá vàng điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn.

Giá bạc lao dốc mạnh, “bốc hơi” tới 18 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước ngày 31/1 tiếp tục giảm sâu, nối dài đà lao dốc mạnh từ phiên trước đó. Bạc miếng và bạc thỏi đồng loạt “bốc hơi” hàng trăm nghìn đồng mỗi lượng và hàng chục triệu đồng mỗi kg, cho thấy thị trường đang trải qua cú điều chỉnh rất mạnh.

Cụ thể, bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,175 – 3,273 triệu đồng/lượng, giảm gần 700.000 đồng/lượng so với hôm qua. Đáng chú ý, bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này giảm tới 17,9 – 18,5 triệu đồng/kg, xuống còn 84,67 – 87,28 triệu đồng/kg. Trong khi đó, Sacombank – SBJ điều chỉnh giảm trên 13 triệu đồng/kg.

Nguyên nhân chính đến từ cú sụt giảm lịch sử của thị trường bạc thế giới. Chỉ trong một phiên, giá bạc giao ngay giảm hơn 26%, có thời điểm rơi xuống dưới 80 USD/ounce – mức giảm mạnh nhất trong 13 năm. Áp lực chốt lời, thanh lý các vị thế đầu cơ, cùng sự phục hồi của đồng USD và những thay đổi liên quan đến chính sách tiền tệ Mỹ đã khiến thị trường kim loại quý rung lắc dữ dội.

Dù ngắn hạn biến động rất mạnh, một số tổ chức quốc tế vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của bạc sau giai đoạn điều chỉnh.

"Cháy vé" nhiều đường bay Tết từ TP.HCM đi miền Trung, miền Bắc

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh. Nhiều đường bay từ TP.HCM đi miền Trung và miền Bắc "cháy vé", tỉ lệ đặt chỗ đạt 90-100% trong giai đoạn cao điểm trước Tết (23-28 tháng Chạp), đặc biệt các chặng đến Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới. Chiều ngược lại từ các tỉnh về TP.HCM tỉ lệ thấp dưới 35%, nhiều chuyến bay phải khai thác rỗng để đưa máy bay về phục vụ lượt đi.

Nhiều đường bay từ TP.HCM đi miền Trung và miền Bắc "cháy vé"

Sau Tết (mùng 3-6 Tết, 21-25/2/2026), xu hướng đảo chiều rõ rệt: các đường bay từ miền Trung, miền Bắc về TP.HCM kín chỗ 80-100%. Đường bay trục TP.HCM - Hà Nội phân bố tập trung: trước Tết (11-14/2) đạt 83-90%, sau Tết (21-23/2) 80-94%, vẫn còn vé ở một số khung giờ. Các đường bay từ Hà Nội đi miền Trung/Nam trước Tết thấp hơn (30-60%), trừ Đồng Hới và Điện Biên cao 88-100%.

Các hãng hàng không đang bổ sung chuyến bay đêm từ TP.HCM đi các điểm nóng để đáp ứng tối đa nhu cầu người dân.

Cuối năm, nhiều hãng ô tô rơi vào cảnh không có xe để bán

Cuối năm 2025 - đầu 2026, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận nghịch lý nhu cầu mua sắm tăng mạnh phục vụ Tết nhưng nhiều hãng và đại lý không có xe để bán do khan hiếm nguồn cung.

Các hãng Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng: Toyota thiếu Innova Cross, Yaris Cross Hybrid (chỉ nhận đặt trước, giao sau Tết); Mitsubishi hết Outlander, chưa nhập lô mới; Honda Civic Type R hạn chế, HR-V, BR-V, City ít xe giao ngay, Accord có thể ngừng nhập chờ thế hệ mới.

Ngoài ra, Ford Explorer hết hàng, Mazda 6 rút khỏi showroom. Nguyên nhân chính là hãng ưu đãi lớn (giảm 50-100% lệ phí trước bạ) để đẩy xe đời 2025, tránh tồn kho sang 2026 mất giá; hạn chế nhập xe cuối năm; logistics, thủ tục nhập khẩu chậm; điều chỉnh sản xuất, cắt phiên bản chậm, chuẩn bị mẫu mới/hybrid/điện.

Do đó, nhiều đại lý "có khách nhưng không có xe", khách phải chờ hoặc đặt trước dài hạn.

Giá nhà quanh Hồ Tây lên gần 2 tỷ đồng/m2

Nhiều tuyến phố quanh Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) hiện có giá nhà đất cực cao, lên tới gần 2 tỷ đồng/m², ngang ngửa khu vực phố cổ – vốn nổi tiếng là "đất vàng" đắt đỏ nhất Thủ đô.

Theo khảo sát đầu năm 2026, nhà mặt phố tại các phường Tây Hồ, Phú Thượng được rao bán với mức giá đột biến, phổ biến từ 300 triệu đến gần 2 tỷ đồng/m2. Một số căn mặt tiền được chào bán kỷ lục gần 2 tỷ/m2, gây bất ngờ và lo ngại về "sốt ảo" trên thị trường bất động sản Hà Nội.

Mặc dù bảng giá đất chính thức từ 1/1/2026 chỉ khoảng 150 triệu đồng/m² ở một số tuyến như Trích Sài, nhưng giá thị trường thực tế (rao bán) đã vượt xa do vị trí ven hồ, cảnh quan đẹp, nhu cầu cao từ giới thượng lưu và đầu tư.

Giá này phản ánh sức hút của khu vực Hồ Tây như một "đất vàng" mới, cạnh tranh trực tiếp với phố cổ về mức độ đắt đỏ.