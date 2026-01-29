“Cơn sốt” mộc lan khuấy động thị trường hoa Tết 2026

Bước sang năm 2026, thị trường hoa cảnh Việt Nam ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét ở phân khúc cao cấp, trong đó hoa mộc lan nổi lên như một “điểm nóng” mới, thu hút sự quan tâm của người chơi hoa.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, ngay từ đầu năm, hoa mộc lan tại nhiều nhà vườn lớn đã được thu mua với khối lượng lớn.

Nhiều nhà vườn đã kín lịch đơn hàng, đặc biệt là các hợp đồng cung cấp mộc lan cho khu đô thị, resort và biệt thự nghỉ dưỡng.

Các tiểu thương cho biết, nhu cầu mua mộc lan trồng cảnh quan tăng mạnh, giá cả cũng không còn quá đắt đỏ như mọi năm.

Giá hoa mộc lan dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng mỗi cành. Cây hoa mộc lan thì giá cao hơn, một số cây đẹp có giá đến cả chục triệu đồng/gốc.

Ưu điểm của mộc lan là dáng cây đẹp, hoa lớn, có giá trị thẩm mỹ cao, tuổi thọ dài...

Trước đây, mộc lan chủ yếu được xem là thú chơi của giới sưu tầm. Nhưng thời gian gần đây, loài hoa này đã trở thành một loại hàng hóa có giá trị kinh tế rõ rệt, với chuỗi cung ứng từ nhân giống, chăm sóc, tạo dáng đến phân phối và bảo hành cây.

Một số giống mộc lan nhập khẩu và mộc lan thuần hóa thành công tại Việt Nam đang được săn đón mạnh. Việc chủ động được nguồn giống trong nước giúp giảm phụ thuộc nhập khẩu, đồng thời tạo điều kiện để thị trường mở rộng quy mô.

Mộc lan không chỉ là loài hoa trang trí mà còn là sản phẩm kinh tế sinh thái có giá trị, góp phần nâng tầm thị trường hoa cảnh Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu trang trí ngày càng gia tăng.