Những thiết kế xa xỉ dành cho năm Bính Ngọ 2026

Theo Vogue, từ ngày giữa tháng 1 đến nay, các nhà mốt xa xỉ lần lượt tung ra các thiết kế hình ngựa dành cho giới yêu thời trang châu Á trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Là linh vật của năm âm lịch tại một số nước như Việt Nam, Trung Quốc, ngựa được thể hiện đa dạng trên móc khóa, túi xách, áo phông, sơ mi, giày.

Loro Piana giới thiệu móc khóa chế tác bằng đồng thau, bọc da bê màu kem, trang trí các chi tiết mạ vàng. Thiết kế được sản xuất tại Italy, giá 1.000 USD (26,2 triệu đồng). Ảnh: Loro Piana

Kể từ khi thành lập, Burberry đã chọn biểu tượng người kỵ sĩ cầm cờ cưỡi ngựa. Năm nay, nhà mốt Anh giới thiệu chiến dịch và bộ sưu tập Năm Ngựa với màu đỏ chủ đạo, nhằm tôn vinh sức mạnh và sự kiên cường của ngựa chiến trong văn hóa Á Đông, thể hiện tinh thần đoàn tụ, may mắn và sự khởi đầu.

Hình ảnh mang tính biểu tượng của Burberry được thể hiện theo phong cách màu nước, kỹ thuật thêu nổi tạo nên chiều sâu bề mặt. Họa tiết này xuất hiện xuyên suốt trên túi, áo phông, sơ mi vải poplin cotton, trench coat, đầm liền thân giá từ vài trăm đến vài nghìn USD một chiếc. Ảnh: Burberry

Vogue nhận xét bộ sưu tập ngựa của Tory Burch thú vị với sức thể hiện đa dạng. Một trong những thiết kế được đánh giá cao là túi hình ngựa làm từ da và vải cotton jacquard giá 724 USD (19 triệu đồng). Ảnh: Tory Burch

Hermès nổi tiếng với hàng trăm mẫu khăn lụa Carré lấy cảm hứng từ ngựa và môn thể thao cưỡi ngựa. Dịp Tết này, hãng đem tới khăn choàng bằng cashmere và lụa với viền cuốn tay do Jean-Louis Clerc thiết kế, giá 1.616 USD (42,4 triệu đồng). Ảnh: Hermes

Nhà mốt Pháp còn thiết kế nhẫn Galop đầu ngựa bằng bạc 925. Mẫu trang sức do Pierre Hardy thực hiện, giá 756 USD (19,8 triệu đồng).

Hermès ra đời từ năm 1837, xuất phát từ thương hiệu đồ da sản xuất yên cương, dây cương và thiết bị cưỡi ngựa. Chính từ nghề thủ công này, Hermès phát triển sang các mảng túi xách, phụ kiện da, lụa và trở thành đế chế thời trang xa xỉ bậc nhất thế giới. Ảnh: Hermes

Dior cũng hòa theo xu hướng với các sáng tạo độc đáo gồm vòng tay hình móng ngựa mạ vàng Diorelita đính pha lê, giá 3.400 USD (89,3 triệu đồng).

Hãng mốt Pháp tạo hình móc khóa ngựa bằng cách ghép các dụng cụ trong kỹ thuật may vá, thêu thùa như: đê tay kim loại (bao tay để bảo vệ đầu ngón tay), cuộn chỉ, kim băng, ruy băng cotton. Phụ kiện do giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson thiết kế, thuộc bộ sưu tập Lucky Dior. Món đồ mang tinh thần tươi vui, sản xuất tại Italy, có giá 8.500 USD (223,2 triệu đồng). Ảnh: Dior

Dior còn chinh phục phái đẹp bằng đồng hồ Grand Soir Year of the Horse. Mặt thiết kế được chế tác tinh xảo với họa tiết Toile de Jouy, thể hiện hình ảnh đàn ngựa trong khu rừng huyền ảo. Mặt số có đường kính 36 mm, bộ máy tự động với khả năng dự trữ năng lượng khoảng 42 giờ. Đồng hồ có khung bằng thép và vàng hồng khảm xà cừ, kim cương, sapphire, thạch anh tím và đá garnet spessartite, dây đeo bằng da bê. Phiên bản giới hạn này chỉ sản xuất 30 chiếc trên toàn thế giới, giá 330.000 USD (8,6 tỷ đồng). Ảnh: Dior

Chloé thực hiện bộ sưu tập ngựa gồm túi, khuyên tai, nhẫn, dây chuyền, vòng tay. Trong đó mẫu khuyên tai đầu ngựa giá 474 USD (12,4 triệu đồng), túi hình bán nguyệt da bê với quai đầu ngựa mạ vàng giá 4.600 USD (120,8 triệu đồng). Ảnh: Chloe

Balenciaga tung ra móc chìa khóa móng ngựa 630 USD (16,5 triệu đồng). Ảnh: Balenciaga

Longchamp đem tới mẫu sneakers thêu hình đầu ngựa bằng da cừu non cao cấp, giá 465 USD (12,2 triệu đồng). Ảnh: Longchamp

Áo len nhấn bằng họa tiết thêu của Max Mara với giá 719 Euro (21,9 triệu đồng). Ảnh: Max Mara