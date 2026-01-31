Giá xăng dầu hôm nay 31/1: Chốt tuần tăng giá đỉnh điểm

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 31/1, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice tiếp tục chuỗi đà tăng giá..

Giá xăng dầu hôm nay 31/1: Tiếp tục gia tăng

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics phủ sắc xanh, dầu WTI giao ngay bán ra 65,7 USD/thùng, tăng 0,3 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,49% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 69,8 USD/thùng, tăng 0,23USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,33% về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu tuần qua bật tăng mạnh, cộng với mức tăng giá cao trong ngày hôm nay 31/1, bình quân giá dầu thô tháng 1 tăng ở mức từ 14,5% đến 14,7% so với giá bình quân tháng trước, đây là mức tăng cao nhất trong mấy tuần trở lại đây. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới suy giảm từ 7,7% đến trên 9,3%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent giao dịch quanh mức 69,8 USD/thùng vào thứ Sáu và đang trên đà đạt mức cao nhất trong tháng kể từ tháng 7 năm 2023, được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị gia tăng.

Những lo ngại vẫn còn tồn tại về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran tham gia đàm phán hạt nhân, trong khi Tehran cảnh báo về việc trả đũa.

Sự chú ý của thị trường đang tập trung vào tác động tiềm tàng của những căng thẳng này đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, một tuyến đường hẹp giữa Iran và bán đảo Ả Rập, vốn rất quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu, với các tàu chở dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) đi qua đây hàng ngày.

Đầu tháng này, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị ở Venezuela, sự gián đoạn sản xuất ở Kazakhstan, việc đóng băng sản lượng của Mỹ và các hạn chế ngày càng chặt chẽ của Mỹ đối với việc mua dầu của Nga, những yếu tố đã đẩy giá lên cao hơn trong năm nay bất chấp kỳ vọng về tình trạng dư cung.

Giá xăng dầu hôm nay 31/1: Trong nước bật tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 31/1 được điều chỉnh theo quyết định ngày 29/1 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, các loại xăng dầu tăng đồng loạt từ trên 200 đồng đến hơn 700 đồng/ lít, kg, tuỳ loại.

Cụ thể: - Giá xăng E5RON92 tăng 56 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 506 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.339 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III tăng 214 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.845 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S tăng 473 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.173 đồng/lít; - Giá dầu hỏa tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.176 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 761 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 14.633 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 22/01/2026 - 28/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; đợt thời tiết lạnh mạnh diễn ra tại Mỹ; tồn kho dầu của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo; đồng USD giảm giá; triển vọng trong đàm phán giải quyết xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 22/01/2026 và kỳ điều hành ngày 29/01/2026 là: 71,468 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,412 USD/thùng, tương đương tăng 0,58%); 73,582 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,214 USD/thùng, tương đương tăng 1,68%); 84,804 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,416 USD/thùng, tương đương tăng 1,70%); 85,154 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,798 USD/thùng, tương đương tăng 3,40%); 389,666 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 27,152 USD/tấn, tương đương tăng 7,49%).