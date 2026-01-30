Người trồng đào Tết 'nín thở' canh thời tiết, canh hoa nở

Tại xã Hiệp Thạnh, không khí sản xuất vụ Tết đang vào cao điểm. Từ đầu tháng Chạp, vườn đào của ông Trần Toàn luôn nhộn nhịp người ra vào, cả gia đình gần như 'ăn ngủ' cùng 700 gốc đào để theo sát.

Ông Toàn cho biết, sáng sớm và chiều muộn đều đi kiểm tra nụ, thân, lá nhằm kịp thời điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc.

Theo ông Toàn, đào năm nay sinh trưởng khá tốt nhưng thời tiết diễn biến thất thường, nắng lạnh đan xen khiến người trồng phải tính toán rất kỹ. "Chỉ cần tuốt lá sớm hay muộn vài ngày là hoa nở lệch Tết, coi như mất mùa", ông Toàn nói.

Khoảng ba tuần trở lại đây, gia đình ông Toàn thêm nhân công lặt lá, đưa hàng nghìn gốc đào từ 2-6 năm tuổi vào chậu.

Ông Toàn cho hay, đào năm nay sinh trưởng khá tốt nhưng thời tiết diễn biến thất thường, nắng lạnh đan xen khiến người trồng phải tính toán rất kỹ. "Chỉ cần tuốt lá sớm hay muộn vài ngày là hoa nở lệch Tết, coi như mất mùa", ông Toàn nói.

Mùa mưa kéo dài, kèm nhiều đợt không khí lạnh buộc người trồng phải liên tục 'hãm' hoặc 'thúc' đào bằng cách điều chỉnh nước tưới, che nắng, giữ ẩm.

"Giá bán tại vườn năm nay cơ bản ổn định, dao động từ 1,2-5 triệu đồng/gốc, tùy tuổi cây và thế dáng. Hiện vườn đã có nhiều khách đã đặt mua và thuê từ sớm", ông Toàn chia sẻ.

Tại khu vực Đà Lạt, nhiều nhà vườn cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm chăm sóc đào Tết.

Ghi nhận tại một nhà vườn ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, không khí chăm sóc đào Tết đang vào cao điểm, nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều muộn.

Ông Bùi Văn Sang - chủ một vườn đào - chia sẻ, thời tiết thất thường buộc người trồng phải vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật để đào nở đúng Tết. Hiện hàng trăm gốc đào đã được khách đặt thuê với giá 3-10 triệu đồng/gốc.

Những cây đào được khách chọn mua sẽ được ông Sang đánh dấu bằng giấy.

Khách tham quan, chọn mua và đặt thuê đào tại vườn.