Tết ăn thịt, ăn cá, ấy thế mà cả làng này ở Nghệ An chế biến lươn đồng chốt đơn hàng mỏi cả cái "a lô"

Cả làng chế biến món ngon từ con lươn đồng hối hả vào vụ Tết

Thời điểm này, các cơ sở chế biến lươn ở làng Phan Thanh, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An đang chạy đua với thời gian để kịp giao các đơn hàng vào dịp Tết Nguyên đán cho khách.

Dân làng Phan Thanh chế biến lươn thành các món như lươn cuộn thịt, lươn ướp, lươn sấy khô, lươn phi lê... Các món ăn đều được đóng sẵn, tiện lợi nên người tiêu dùng rất ưa chuộng.

Những món ăn được chế biến từ lươn là sự hòa quyện giữa vị ngọt tự nhiên của lươn, vị cay nồng của ớt, hành tăm, nghệ và các loại gia vị bản địa, cộng với kinh nghiệm của người dân nơi đây đã tạo nên hương vị khó quên. Các sản phẩm của làng Phan Thanh đã nổi danh khắp nơi.

Công nhân tại cơ sở chế biến lươn Khôi My ở làng Phan Thanh, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An hối hả làm việc để kịp giao đơn hàng cho khách dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: N.T

Đặc biệt khi tri thức về chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thì danh tiếng làng Phan Thanh lại càng bay xa. Từ đó, các sản phẩm của dân làng lại có thêm thị phần tiêu thụ. Khách ở xã cũng đặt hàng nhiều hơn.

Tết Nguyên đán cũng là thời điểm các sản phẩm của làng nghề được tiêu thụ nhiều nhất. “Các sản phẩm đều đã được ướp gia vị, đóng gói, khách hàng chỉ cần mở ra nấu chín là có thể ăn liền nên rất tiện lợi. Khi có khách vào dịp Tết, chỉ cần mở một gói và nấu chín là có ngay đồ tiếp khách nóng hổi, thơm ngon”, chị Nguyễn Thị Ngân (trú tại làng Phan Thanh, xã Hợp Minh) chia sẻ.

Tại cơ sở chế biến lươn Khôi My ở làng Phan Thanh, hàng chục công nhân đang hối hả làm việc để kịp giao các đơn hàng dịp Tết Nguyên đán.

Anh Nguyễn Minh Thao (SN 1993, chủ cơ sở chế biến lươn Khôi My) chia sẻ: “Dịp Tết đơn hàng tăng mạnh, tôi phải thuê thêm nhiều công nhân thời vụ mới kịp giao cho khách đã đặt. Chỉ tính riêng lươn cuộn thịt, chúng tôi đã nhận đơn hàng khoảng 4 tấn.

Bên cạnh đó, các sản phẩm như lươn ướp, lươn sấy khô cũng tăng mạnh. Thời gian gấp rút, nên có thời điểm, chúng tôi phải làm cả ngày đêm mới kịp ”, anh Thao chia sẻ.

Lươn cuộn thịt là một trong những món được khách hàng ưa chuộng dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: N.T

Năm 2023, sản phẩm lươn ướp của cơ sở Khôi My đã được công nhận đạt tiêu chuẩn Ocop 3 sao.

Anh Thao cũng đầu tư thêm thiết bị, máy móc chuyên dụng, kho đông lạnh công suất lớn để chế biến lươn đồng. Các sản phẩm được chế biến, đóng gói, bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên người tiêu dùng rất tin tưởng.

"Trước đây tôi thu mua, cung cấp lươn tươi sống cho các nhà hàng, đại lý. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển, bảo quản khiến lươn bị hao hụt.

Năm 2021, tôi chuyển qua chế biến để cung cấp tới tận bếp ăn cho khách. Các món ăn chế biến sẵn được khách ưa chuộng, nhu cầu của các nhà hàng, khách sạn cũng tăng. Từ đó tôi chuyển hẳn sang chế biến lươn cung cấp cho khách hàng khắp cả nước”, anh Thao chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Thao chủ cơ sở chế biến lươn Khôi My ở làng Phan Thanh, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An cho biết, dịp Tết, lượng đơn hàng nhiều nên cơ sở phải thuê thêm nhân công mới kịp khối lượng công việc. Ảnh: N.T

Tại làng Phan Thanh, hàng chục cơ sở chế biến lươn cũng đang “chạy hết công suất” để kịp giao đơn hàng đã “chốt” với khách. Không khí rộn ràng, tấp nập, khắp làng. Nghề chế biến lươn tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

Làng nghề chế biến lươn đồng mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm

Chị Lương Thúy Hạnh (SN 1978, trú tại xã Hợp Minh) chia sẻ: “Thường ngày tôi làm nông, thời gian rảnh thì đến cơ sở chế biến lươn làm thêm. Mỗi ngày, tôi cũng kiếm thêm được từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng tùy theo đơn hàng, sản phẩm làm được. Đặc biệt, vào dịp Tết, lượng đơn hàng lớn, tiền công cũng cao hơn nên cũng có thêm khoản thu nhập khá sắm Tết cho gia đình”.

Các sản phẩm sau khi chế biến được cấp đông trong kho chuyên dụng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: N.T

Từ tháng 7/2022 làng nghề nuôi và chế biến lươn Phan Thành được công nhận làng nghề đồng thời. Hội Nông dân xã Hợp Minh, chính quyền địa phương cũng luôn đồng hành hỗ trợ người dân trong quá trình xây dựng thương hiệu, nhiều sản phẩm Ocop được hình thành. Nhờ thế, sản phẩm của làng nghề từng bước chiếm lĩnh được thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An cho biết, nhờ nghề chế biến lươn, đời sống người dân ở đây ngày càng được nâng cao. Sản phẩm lươn của làng Phan Thanh có mặt khắp mọi miền đất nước và xuất khẩu ra nước ngoài phục vụ người Việt xa quê.

Hiện, các cơ sở chế biến lươn ở làng Phan Thanh đang tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, sau khi Tri thức về chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã mở ra nhiều cơ hội để làng nghề phát triển.