Từ 30 triệu đồng, 9X Đà Nẵng xây trang trại hoa súng độc lạ, lãi 300 triệu/năm

Trước khi bén duyên với hoa súng, cuộc sống của anh Võ Viết Tú (33 tuổi, xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) gắn liền với nghề thợ thạch cao. Công việc nặng nhọc, thu nhập bấp bênh khiến anh luôn trăn trở tìm hướng đi mới để ổn định cuộc sống.

Đầu năm 2021, với số vốn khoảng 30 triệu đồng và chỉ dẫn của cha vợ - người có nhiều kinh nghiệm trồng hoa súng - anh Tú thử nghiệm với 100 chậu hoa súng đầu tiên. Ban đầu chưa có kinh nghiệm, anh vừa làm vừa học, ghi chép từng thay đổi nhỏ để rút kinh nghiệm cho lứa sau.

Anh Võ Viết Tú khởi nghiệp thành công với mô hình trồng và lai tạo hoa súng

Khi hoa súng phát triển tốt, được khách hàng ưa chuộng và bắt đầu có lãi, anh càng thêm quyết tâm gắn bó lâu dài.

Đến nay, anh Tú đã có 2 cơ sở trồng hoa súng ở xã Gò Nổi và phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) với tổng diện tích hơn 4.000m2, chia thành hơn 40 hồ, mỗi hồ rộng 80m², kèm khu đất riêng để nghiên cứu và lai tạo giống mới.

Hiện, 2 cơ sở có tổng cộng hơn 6.000 chậu, trồng theo hình thức gối đầu.

Anh Tú đã lai tạo được nhiều dòng hoa súng độc lạ và bán chạy...

Hoa súng giống mới do anh Tú tự lai tạo có màu sắc lạ mắt, hiếm gặp

Điểm đặc biệt của mô hình là anh Tú tự lai tạo các giống hoa súng từ Thái Lan, Úc, Mỹ..., cho ra đời nhiều dòng hoa độc lạ, màu sắc hiếm gặp.

“Khởi nghiệp từ con số nhỏ, tôi luôn kiên trì theo nguyên tắc thử – sai – rút kinh nghiệm. Nhờ vậy, mỗi lứa hoa đều chất lượng hơn, dần tạo được uy tín trên thị trường”, anh Tú bộc bạch.

Lãi 300 triệu đồng mỗi năm

Trung bình mỗi ngày, anh Tú cung cấp gần 100 chậu hoa ra thị trường. Hoa súng phổ thông có giá 25.000-30.000 đồng/chậu, trong khi với giống lai tạo độc lạ, giá có thể lên tới 300.000-500.000 đồng/chậu.

Nguồn khách hàng của anh trải rộng khắp cả nước. Hoa súng xuất hiện từ các cửa hàng hoa, cửa hàng cây cảnh đến biệt thự, khu nghỉ dưỡng…

Đặc biệt, các giống hoa súng thuần Việt do anh lai tạo còn được khách quốc tế tại Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc ưa chuộng, sẵn sàng trả vài chục USD/chậu. Nhờ đầu ra ổn định, sau khi trừ chi phí, anh Tú thu lãi khoảng 300 triệu đồng/năm.

Ban đầu, cây được trồng trong chậu đường kính 10cm, sau 2 tuần sẽ chuyển sang chậu lớn đường kính 50cm

Sau khi củ hoa súng giống nảy mầm sẽ được tách ra trồng trong chậu đất

Theo anh Tú, hoa súng dễ trồng nhưng cần quan sát thường xuyên, phòng sâu bệnh, bổ sung dinh dưỡng để cây ra hoa đúng mùa, lên màu đẹp và tươi lâu.

Nguồn nước và đất trồng cũng đóng vai trò quyết định. Hoa súng phát triển tốt trong nước sạch, độ pH từ 6-7, cùng đất thịt phù sa màu mỡ.

Thay vì dùng phân hóa học, anh tận dụng bánh dầu đậu phộng ép làm phân bón, giúp cây bén rễ nhanh, hoa nở bền và đẹp. Với quy trình này, chỉ sau 2–3 tháng hoa đã có thể đưa ra thị trường.

Hoa súng độc, lạ được 9X Đà Nẵng lai tạo thành công

Mô hình của anh không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động địa phương với lương khoảng 8 triệu đồng/tháng.

Thời gian tới, anh Tú dự định tiếp tục lai tạo thêm nhiều giống hoa súng quý mang bản sắc Việt để giới thiệu ra thế giới.

"Tôi mong không chỉ bán được hoa, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương thông qua những sản phẩm độc đáo này", anh chia sẻ.

Chị Hồ Thị Hoàng Tú - Bí thư Đoàn xã Gò Nổi đánh giá anh Tú là tấm gương thanh niên dám nghĩ, dám làm. Mô hình hoa súng cảnh có chi phí đầu tư không lớn nhưng lợi nhuận cao, truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ tự tin lập nghiệp trên quê hương.

Từ một thợ thạch cao với thu nhập bấp bênh, nay anh Võ Viết Tú đã trở thành ông chủ trang trại hoa súng rộng lớn, mỗi ngày cung cấp hàng trăm chậu hoa ra thị trường.

Hành trình khởi nghiệp này không chỉ đem lại thành công kinh tế, mà còn khẳng định rằng với đam mê và sự kiên trì, con đường làm giàu từ chính mảnh đất quê hương luôn rộng mở cho những người trẻ dám nghĩ, dám làm.