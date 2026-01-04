Ngỡ ngàng con trâu có cặp sừng cong tròn 'độc nhất vô nhị' ở Đà Nẵng

Hình dáng khác lạ ấy khiến con trâu trở nên nổi bật giữa những cá thể chăn nuôi quen thuộc ở địa phương. Con trâu được người dân ví von là "độc nhất vô nhị" thuộc sở hữu của ông Võ Trương (67 tuổi, trú thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng).

Con trâu sở hữu cặp sừng cong tròn, khép kín ôm sát khuôn mặt.

Theo ghi nhận, trâu có thân hình to khỏe, lông màu xám đen, dáng đứng vững chãi. Điểm gây ấn tượng mạnh nhất chính là cặp sừng cong tròn, khép kín, uốn vòng từ hai bên đầu ra phía trước rồi ôm trọn phần mặt, tạo thành hình gần giống một chiếc vòng lớn. Cặp sừng dày, nhẵn, phát triển cân đối khiến khuôn mặt con trâu trông lạ mắt, khác hẳn so với trâu thông thường.

Hình dáng khác lạ giúp con trâu trở nên nổi bật giữa đàn trâu nuôi quen thuộc của địa phương.

Theo ông Trương, dù sở hữu cặp sừng có hình dáng khác thường, con trâu vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường và không có gì bất tiện. Cũng theo gia chủ, con trâu "độc lạ" này được nuôi chung chuồng với ba con trâu khác. Trong khi những con còn lại đều có cặp sừng phát triển theo dạng phổ biến, riêng con trâu này lại thu hút mọi ánh nhìn bởi cặp sừng uốn cong thành vòng tròn.

Người dân địa phương cho biết đây là trường hợp “độc nhất vô nhị” trong chăn nuôi trâu bò.

"Gia đình đã nuôi con trâu này hơn 10 năm, từ khi còn nhỏ. Ngay lúc sừng mới mọc, chúng đã có dấu hiệu phát triển khác thường và dần uốn cong theo thời gian. Gia đình không hề can thiệp hay tác động gì, tất cả đều hoàn toàn tự nhiên", ông Trương chia sẻ.

Người dân địa phương nhận xét đây là trường hợp đặc biệt, hiếm gặp trong chăn nuôi trâu bò ở khu vực. Không ít người khi tận mắt nhìn thấy đều nhận xét cặp sừng vừa lạ mắt vừa đẹp, tạo nên dáng vẻ độc đáo cho con trâu.

Cặp sừng uốn vòng tự nhiên tạo hình gần như một chiếc vòng lớn.

Theo ông Nguyễn Sơn (trú cùng xã), con trâu này khá nổi tiếng ở địa phương, mỗi khi có người lạ ghé thăm đều tò mò hỏi thăm, xem như một "điểm đặc biệt" hiếm có của vùng quê.