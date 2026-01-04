Mê mẩn check-in hàng sưa khẳng khiu ngả bóng đẹp như trong phim

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dưới ánh nắng nhẹ ngày đầu năm mới, hàng sưa ở phường Bàn Thạch, Đà Nẵng vào mùa thay lá đẹp lạ lùng, nhiều người mê mẩn check-in.

Hàng sưa vào mùa thay lá trên tuyến đường Trần Hưng Đạo trở thành điểm hút giới trẻ check-in những ngày này.

Thời tiết nắng ấm, hình ảnh hàng sưa già vào mùa thay lá, trơ cành, ngả ra phía đường xen lẫn bóng nắng tạo ra vẻ đẹp lạ kỳ khiến bạn trẻ mê mẩn.

Nếu như vào mùa hạ, tuyến đường này vàng rực hoa sưa thì nay khi cây trụi lá vẫn có sức hấp dẫn riêng với bạn trẻ

Nhiều bạn trẻ ví von khung cảnh đẹp tựa như trong phim, như lạc vào con đường nào đó ở châu Âu.

Khung cảnh đầy chất điện ảnh khiến nhiều bạn trẻ thích mê, xúng xính check-in.

Các cặp đôi lưu lại kỷ niệm cùng khung cảnh đầy lãng mạn.

Cung đường bất ngờ trở thành điểm dừng chân, check-in yêu thích của bạn trẻ.

Đến Bảo Lộc mùa thu, du khách sẽ được đắm chìm trong cảnh sắc mây trắng bồng bềnh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây lá đỏ mùa thay lá.

