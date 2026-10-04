Nguyên nhân bất ngờ khiến hóa đơn tiền điện tăng vùn vụt

Những "thủ phạm vô hình" gây tăng hóa đơn tiền điện

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, đứng đầu trong danh sách tiêu hao điện năng trong gia đình chính là những thiết bị có màn hình hiển thị giờ vốn được tích hợp trong rất nhiều món đồ gia dụng thế hệ mới như: máy giặt, lò nướng, lò vi sóng, bếp từ, nồi cơm điện… . Những màn hình hiển thị này lại sử dụng đến 108W điện trong 24 tiếng bởi ngoài chức năng hiển thị nó còn giữ một sự kết nối đến toàn bộ hệ thống của thiết bị.

Đặc biệt, các chuyên gia này cũng lưu ý, bộ phát sóng wifi chính là thiết bị tiêu tốn điện năng nhiều nhất. Một bộ phát sóng wifi tiêu tốn từ 2W-20W và thường được bật 24/24. Nếu lấy công suất tiêu thụ trung bình là 6W, như vậy, bật cả ngày trong một năm, thiết bị này sẽ tiêu thụ khoảng 368kWh, nhân với giá điện trung bình trong nước là 1.549 đồng/kWh thì bạn cần chi trả hơn 570 ngàn đồng tiền điện một cách lãng phí.

Thiết lập nhiệt độ điều hòa sai

Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, phản xạ tự nhiên của đa số chúng ta là bật điều hòa và hạ ngay nhiệt độ xuống mức 16°C - 18°C với hy vọng phòng sẽ mát nhanh hơn. Về mặt nguyên lý, máy lạnh không thổi ra luồng gió 16°C. Việc bạn cài đặt nhiệt độ thấp chỉ đơn thuần là ra lệnh cho máy nén phải hoạt động liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi toàn bộ căn phòng đạt được mức nhiệt đó.

Thiết lập nhiệt độ điều hòa sai cũng gây nên tình trạng ngốn điện.

VOV cho biết, trong điều kiện mùa hè, việc phòng đạt được 16°C là gần như bất khả thi do sự trao đổi nhiệt liên tục với môi trường bên ngoài. Hậu quả là máy nén phải chạy quá tải, tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ và nhanh chóng giảm tuổi thọ.

Các chuyên gia năng lượng khuyến cáo nên cài đặt điều hòa ở mức 25°C - 27°C. Hãy kết hợp bật thêm một chiếc quạt cơ (quạt trần hoặc quạt cây). Sức gió từ quạt sẽ giúp luân chuyển không khí lạnh đều khắp phòng và đẩy nhanh quá trình bay hơi mồ hôi trên da, mang lại cảm giác mát mẻ tương đương với việc cài 22°C mà lại tiết kiệm điện hơn rất nhiều.

Tủ lạnh là thiết bị duy nhất trong nhà hoạt động liên tục 365 ngày/năm. Động cơ của tủ lạnh duy trì độ lạnh thông qua việc đối lưu các luồng khí bên trong các ngăn chứa.

Khi bạn nhồi nhét quá nhiều thực phẩm, che khuất các khe thổi gió, luồng khí lạnh sẽ không thể tuần hoàn. Cảm biến nhiệt lúc này sẽ báo rằng tủ chưa đủ lạnh, ép máy nén phải tăng công suất hoạt động. Bên cạnh đó, thói quen mở cửa tủ lạnh quá lâu để "suy nghĩ xem nên ăn gì" sẽ khiến một lượng lớn khí lạnh thoát ra ngoài, thay thế bằng không khí nóng ẩm từ môi trường, buộc thiết bị phải vận hành lại từ đầu để cân bằng nhiệt.

Chỉ nên lưu trữ thực phẩm chiếm tối đa 70% - 80% dung tích tủ. Đóng gói gọn gàng và phân loại rõ ràng để giảm thiểu tối đa thời gian mở cửa tủ.

Luôn cắm điện đồ gia dụng có chế độ hẹn giờ

Thông tin từ Báo Giáo dục và Thời đại, lò vi sóng, lò nướng hay nồi cơm điện... các thiết bị gia dụng có sử dụng chế độ hẹn giờ, những thiết bị này khi đã cài đặt sẽ tự động dừng ngắt hoàn toàn điện và không có nguy hiểm.

Khi không sử dụng lò vi sóng, lò nướng...nên rút phích cắm điện ra.

Suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm bởi ngay cả khi hết thời gian cài đặt thì máy cũng không ngắt điện hoàn toàn, mức tiêu hao điện vẫn khá lớn khi phải duy trì chế độ.

Luôn cắm sạc máy tính

Nhiều người có thói quen sử dụng máy tính bàn hay laptop luôn cắm điện, cắm sạc ngay cả khi không sử dụng đến chúng. Việc cắm điện sạc liên tục như vậy đã khiến máy tính và laptop sẽ tiêu hao điện khá khủng, tính trung bình trong thời gian chờ, laptop vẫn ngốn đến 96W điện mỗi ngày.

So với ở chế độ chờ thì laptop cũng sẽ tiêu tốn khoảng 1,5 chi phí điện so với bình thường, vậy nên hãy rút phích cắm khỏi nguồn điện, chỉ cắm sạc khi máy thật sự hết pin.

Không ngắt điện tivi

Mặc dù đã thực hiện tắt tivi mà không sử dụng đến chúng suốt cả ngày, nhưng dù đã tắt nhưng không ngắt nguồn điện tivi thì tivi vẫn ngốn 24W mỗi ngày. Điều nữa là khi không ngắt nguồn điện của tivi, nhiều chi tiết bộ phận trong tivi vẫn phải hoạt động, gây hao mòn và khiến tivi nhanh hỏng hơn.