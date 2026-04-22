Giá bạc hôm nay 22-4: Dự báo bạc có thể lên 90 USD/ounce

Trưa 22-4, Công ty Kim loại quý Ancarat, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) cùng giao dịch bạc miếng các loại ở mức 2,91 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết cao hơn, lần lượt 2,92 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,02 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng bạc giảm khoảng 60.000 đồng.

Dù giảm liên tiếp trong 3 ngày gần đây, giá bạc miếng vẫn duy trì trên mốc 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá bạc kg cũng hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao trên ngưỡng 80 triệu đồng. Các doanh nghiệp như SBJ, Ancarat đang niêm yết giá bạc kg các loại quanh mức 77,68 triệu đồng chiều mua vào và 80,08 triệu đồng chiều bán ra.

Tập đoàn Phú Quý bán ra bạc kg ở mức cao hơn – 80,58 triệu đồng. So với hôm qua, giá bạc kg giảm khoảng 500.000 đồng.

Giá bạc đi xuống trong 3 ngày qua sau khi rời mốc đỉnh cao nhất trong 5 tuần.

Giá bạc hôm nay trong 3 ngày liên tiếp

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang được giao dịch ở mức 78,2 USD/ounce, phục hồi khoảng 1,9% so với mức đáy của phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, bà Thu Lan Nguyễn, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Ngoại hối và Hàng hóa tại ngân hàng Commerzbank (Đức), cho biết giá trị hợp lý của bạc dường như gần với mức 40 USD/ounce. Giá bạc đang tăng mạnh hơn do đà tăng của vàng chứ không phải do các yếu tố kinh tế cơ bản như lợi suất trái phiếu và USD.

Dù Commerzbank cho rằng bạc đang bị định giá quá cao dựa trên giá trị nội tại của nó, bà Nguyễn không kỳ vọng xu hướng hiện tại sẽ sớm kết thúc. Bởi vàng vẫn được hỗ trợ tốt như một tài sản trú ẩn an toàn và là một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn địa chính trị gia tăng. "Khi vàng tiếp tục tăng giá, bạc cũng sẽ được hỗ trợ để đi lên" – chuyên gia của ngân hàng Commerzbank nêu quan điểm.

Ngân hàng Commerzbank dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay, điều này sẽ đẩy giá vàng trở lại mức trên 5.000 USD/ounce và giá bạc được kỳ vọng có thể lên 90 USD/ounce.

Với thị trường trong nước, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhu cầu mua bạc của người dân đã hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng hồi đầu năm.

Trong bối cảnh này, nếu mua bạc tích lũy, một số chuyên gia khuyến nghị người dân nên mua thành nhiều đợt, không dành hết khoản tiền tích lũy trong một lần. Đặc biệt, việc lướt sóng bạc để kiếm lời từ chênh lệch giá ở thời điểm này không còn dễ dàng.