Bộ Công Thương nêu lý do giá xăng dầu giảm, dầu diesel đã hạ gần 17.000 đồng/lít từ đỉnh

Chiều 21/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, từ 16h ngày 21/4, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.934 đồng/lít, giảm 658 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng RON95-III 1.108 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.042 đồng/lít, giảm 719 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.631 đồng/kg, giảm 701 đồng/kg.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.856 đồng/lít, giảm 3.185 đồng/lít.

Đây cũng là kỳ điều hành thứ tư liên tiếp giá dầu diesel được điều chỉnh giảm. Tính từ đỉnh 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm 37,8%.

Trong thông cáo phát đi, Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này vẫn chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu liên quan đến địa chính trị. Trong đó, kỳ vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng các tuyên bố trái chiều liên quan eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine tiếp diễn...

Các yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua biến động mạnh, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Theo đó, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành ngày 16/4 và kỳ điều hành ngày 21/4 đồng loạt giảm.

Cụ thể, giá xăng RON92 là 120,58 USD/thùng, giảm 4,38%; giá xăng RON95 ở mức 124,97 USD/thùng, giảm 5,19%; dầu diesel giảm mạnh 11,92%, xuống còn 152,26 USD/thùng; còn dầu mazut giảm nhẹ 2,91%, về mức 632,51 USD/tấn.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, căn cứ Nghị quyết số 19 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay và các chỉ đạo của Chính phủ, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

“Giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm, dẫn đến giá cơ sở mặt hàng dầu diesel 0,05S kỳ này giảm 10,26% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55 của Chính phủ. Do đó, liên bộ thực hiện điều hành giá xăng dầu vào chiều thứ Ba, ngày 21/4”, Bộ Công Thương giải thích thêm.

Giá xăng dầu tại Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực. Ảnh: Nam Khánh

Đáng chú ý, ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 939 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cụ thể, trích lập 200 đồng/lít với xăng sinh học, trích lập 400 đồng/lít với xăng không chì, dầu diesel và dầu mazut cùng mức trích lập 600 đồng/lít/kg.

Ngoài ra, việc tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý trong kỳ điều hành này, nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Bộ Công Thương cũng thông tin về việc giá xăng dầu ở Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, đến ngày 21/4, tại Thái Lan giá xăng ở mức 34.921 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 32.560 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào xăng có giá 46.124 đồng/lít; Trung Quốc Chính phủ khống chế giá xăng ở mức 36.200 đồng/lít, còn Việt Nam xăng có giá 23.042 đồng/lít.

Về giá dầu tại Thái Lan ở ngưỡng 34.302 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 37.494 đồng/lít; Lào 56.403 đồng/lít; Trung Quốc giá dầu ở ngưỡng 33.070 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá), trong khi Việt Nam dầu có giá 27.856 đồng/lít.