3 cây cảnh của người giàu biết sống, vườn nhà tụ khí, phúc trạch tụ nhân, mang phúc lành cho cả gia tộc

Người xưa luôn cho rằng, một gia đình có hoa trong sân, tức là có người chăm, có lòng vun vén, có thời gian để ngắm nhìn cái đẹp trôi đi chậm rãi. Mà khi con người đã biết chậm lại để chăm một nhành hoa, thì lòng cũng tự nhiên tĩnh, khí cũng tự nhiên hòa.

Giàu có đích thực, suy cho cùng, không chỉ là tiền bạc chất trong két, mà là sự an yên có thể ngồi xuống trong chính khu vườn của mình và thở một hơi thật sâu.

Người xưa trồng hoa không phải để khoe sắc, mà để mượn hoa dưỡng người, mượn cảnh tu tâm. Ngày nay, những gia tộc thực sự có chiều sâu, khi kiến tạo một căn biệt thự hay một ngôi nhà vườn, họ không hỏi đầu tiên là lát đá gì, mà hỏi trồng cây gì.

Người xưa trồng hoa không phải để khoe sắc

Bởi họ hiểu, đá thì vô tri, cây mới là sinh khí. Trong muôn vàn loài cây, có ba cây cảnh được giới mộ điệu và những người am tường phong thủy đặc biệt ưu ái, bởi chúng hội đủ ba điều: đẹp đến nao lòng, sống bền bỉ qua năm tháng, và mang trong mình một tầng ý nghĩa phúc lành cho cả gia tộc.

1. Cây cảnh tử đằng: Thác tím từ trời rơi xuống nhân gian

Tên khoa học của chi Tử đằng là Wisteria, thuộc họ Đậu (Fabaceae). Chỉ nghe tên đã thấy mềm mại, uyển chuyển như dải lụa.

Trong phong thủy Á Đông, màu tím chưa bao giờ là một màu tầm thường. Tử khí Đông lai - vầng hào quang màu tím từ phương Đông tới, chính là điềm lành lớn nhất của trời đất.

Cái đẹp của cây cảnh này không phải là cái đẹp phô trương

Nhà có giàn tử đằng, tức là nhà có tử khí quấn quýt, có quý nhân ghé thăm, có may mắn và hạnh phúc tự tìm đến cửa. Người phương Tây còn gọi nó là loài hoa của tình yêu lãng mạn, bởi từng chùm hoa buông rủ xuống như lời thì thầm dịu dàng, dai dẳng và chung thủy.

Cái đẹp của cây cảnh này không phải là cái đẹp phô trương của một đóa đơn lẻ. Vẻ đẹp của nó là vẻ đẹp của sự sum vầy, của cộng đồng. Hàng ngàn bông hoa li ti kết thành một chuỗi, rồi hàng trăm chuỗi hoa kết thành một tấm thác đổ.

Người giàu thích trồng cây cảnh tử đằng trong sân vườn là bởi họ hiểu triết lý này: phúc không đến một mình, lộc không nở lẻ loi. Một chùm hoa là một niềm vui nhỏ, cả một giàn hoa là một biển phúc.

Hương thơm thoang thoảng

Trồng tử đằng, người ta hay dựng một chiếc cổng vòm ở lối vào, hay cho nó leo dọc theo bức tường trắng, bên cạnh bộ bàn trà đá. Phải mất hai ba năm kiên nhẫn, cây cảnh mới thực sự trưởng thành.

Nhưng một khi đã trưởng thành, cứ mỗi độ cuối xuân, từ tháng 3 đến tháng 5, cả không gian sẽ hóa thành một cõi mộng. Có những giống tử đằng quý còn cho hoa hai lần một năm, vào cả tháng 8, tháng 9, mỗi đợt hoa kéo dài đến hai mươi ngày.

Hãy thử tưởng tượng, chiều xuống, bạn ngồi dưới giàn hoa, gió nhẹ lùa qua, hàng ngàn cánh hoa tím khẽ rung rinh như những chiếc chuông gió, hương thơm thoang thoảng, thanh sạch, không nồng gắt.

Trồng một giàn tử đằng, là trồng sự chờ đợi

Bạn bè đến thăm, đứng từ xa đã thấy một bức tường thác nước màu tím đổ xuống, ai mà không khỏi trầm trồ, ghen tị.

Đó không chỉ là một góc vườn, đó là một góc thiên đường để con người ta quên đi hết bụi bặm của thương trường, trở về làm một người nông phu an nhàn trong chính ngôi nhà của mình.

Trồng một giàn tử đằng, là trồng sự chờ đợi, trồng sự kiên nhẫn, và cuối cùng gặt về sự viên mãn.

2. Cây cảnh mẫu đơn: Quốc sắc thiên hương, định khí cho gia trạch

Nếu tử đằng là vẻ đẹp của sự lãng mạn, buông rủ, thì mẫu đơn lại là vẻ đẹp của sự viên mãn, tròn đầy và quyền quý.

Trong phong thủy, cây cảnh mẫu đơn là loài hoa vương giả

Đây là loài hoa thân thảo hoặc bụi gỗ nhỏ, hoa to nhiều cánh xếp tầng lớp, được mệnh danh là "quốc sắc thiên hương" - sắc nước hương trời. Tên khoa học: Paeonia, họ Mẫu đơn (Paeoniaceae).

Người xưa có câu: "Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng, chết rồi làm quỷ vẫn phong lưu", đủ để thấy sức quyến rũ của nó đã đi vào huyền thoại.

Trong phong thủy, cây cảnh mẫu đơn là loài hoa vương giả, không dành cho người tâm khí hẹp hòi. Ý nghĩa của nó là: giàu có và may mắn, cao quý và thanh lịch, phong thái duyên dáng và vẻ đẹp tuyệt trần.

Hoa mẫu đơn nở là báo hiệu gia đình đang ở vào vận hưng vượng. Đặt một khóm mẫu đơn ở trung tâm sân vườn, hay ở hướng Tây Nam - cung chủ về tình duyên và gia đạo, sẽ giúp gia trạch tụ khí, vợ chồng hòa thuận, con cháu thảo hiền.

Người giàu thích cây cảnh mẫu đơn

Năng lượng của cây cảnh mẫu đơn rất dương, rất ấm, nó xua đi khí lạnh, mang lại sự ấm áp và sinh động cho cả khu vườn.

Người giàu thích cây cảnh mẫu đơn, không chỉ vì nó đẹp, mà vì nó khó chiều một cách cao quý. Nó dạy cho người trồng bài học về sự cân bằng. Mẫu đơn cần đất tơi xốp, ưa ẩm nhưng sợ úng.

Khi trồng, người am hiểu thường trộn thêm cát thô hoặc sỏi nhỏ để rễ được thở, tránh thối rễ. Nó cần nắng, rất nhiều nắng để bung cánh, nhưng lại sợ nắng gắt trực diện thiêu đốt. Phải cho nó nắng xiên, nắng sớm.

Chính cái sự đỏng đảnh ấy lại khiến người ta trân trọng. Chăm được một khóm mẫu đơn nở rộ, là người ta đã học được cách chăm sóc một mối quan hệ, một cơ nghiệp: không được bỏ bê, cũng không được siết quá chặt; phải đủ ánh sáng để phát triển, nhưng phải biết che chắn khi giông bão.

Hoa mẫu đơn lộng lẫy

Khi những nụ hoa tròn xoe như ngọc bích bung ra, từng lớp cánh mềm như nhung xếp chồng lên nhau, đỏ thắm, hồng phấn hay trắng ngà, cả khu vườn như bừng sáng.

Đó là lúc gia chủ biết rằng, phúc khí của mình đang độ viên mãn nhất. Ngồi ngắm cây cảnh mẫu đơn, người ta hiểu thế nào là vẻ đẹp của sự đủ đầy, không thiếu, không thừa.

3. Cây cảnh mơ mai: Một nét thanh bần giữa cõi nhân gian náo nhiệt

Và cuối cùng, loài cây mà tôi đặc biệt khuyên bạn nên có, nếu chỉ được chọn một: Cây mơ mai.

Chúng ta vẫn quen gọi là mơ, mơ ta, mơ Đông Á, mơ mai. Tên khoa học là Prunus mume, thuộc chi Mận mơ (Prunus), họ Hoa hồng (Rosaceae). Hoa có loại bạch mai thanh khiết và hồng mai rực rỡ, lại có cả loại cánh đơn mộc mạc và cánh kép cầu kỳ.

Năm cánh hoa mai tượng trưng cho ngũ phúc

Nếu tử đằng là tình yêu, mẫu đơn là phú quý, thì mơ mai chính là cốt cách của người quân tử. Ý nghĩa phong thủy của nó là: hạnh phúc và bình an, may mắn và trường thọ, cùng năm điều may mắn khi hoa nở.

Năm cánh hoa mai tượng trưng cho ngũ phúc: vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi và bình an. Nhà có cây mai, như có năm vị phúc thần cùng trú ngụ.

Điều khiến giới nhà giàu, những người đã đi qua đủ vinh hoa, lại quay về yêu tha thiết cây mơ mai, chính là bởi nó nở vào lúc nghịch mùa.

Hoa mơ mai thường nở vào khoảng tháng 12 Âm lịch, khi vạn vật đang ngủ đông, khi những loài hoa khác đã tàn lụi vì giá rét.

Cây cảnh mơ mai mang đến hơi ấm cho mùa đông

Giữa cái lạnh cắt da, trên những cành cây khẳng khiu tưởng như đã chết khô, bỗng bật ra những nụ hoa li ti, rồi bung nở. Hương thơm của nó không nồng nàn như mẫu đơn, không ngọt ngào như tử đằng, mà là một hương thơm thanh lạnh, kín đáo, phải thật tĩnh tâm mới ngửi thấy.

Cây cảnh mơ mai mang đến hơi ấm cho mùa đông, mang đến niềm tin rằng sau giá rét, mùa xuân nhất định sẽ về.

Đây là bài học lớn nhất mà mơ mai dạy cho một gia tộc muốn bền vững: sự thịnh vượng đích thực phải được thử thách qua nghịch cảnh. Cây mai sống rất thọ, gốc càng già, dáng càng đẹp, hoa càng thơm.

Đó là sự kết tinh của sự chịu đựng và vẻ đẹp.

Nó không đòi hỏi đất đai màu mỡ, khả năng thích nghi rất cao, rất dễ trồng nhưng lại mang một thần thái tươi mát và tinh tế không loài nào có được.

Trồng một cây cảnh mơ mai ở góc sân, nơi có nắng sớm chiếu vào, mỗi sáng sớm mùa đông thức dậy, thấy vài bông mai trắng ngần hay hồng thắm rung rinh trong sương, ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ len vào phòng trà, lòng người tự nhiên thấy bình an đến lạ.

Người xưa có bốn loài cây của người quân tử: Tùng, Cúc, Trúc, Mai. Mai đứng cuối cùng, nhưng lại là loài nở hoa.

Đó là sự kết tinh của sự chịu đựng và vẻ đẹp. Gia tộc nào trong sân có một cây mai già, gia tộc ấy ắt có người giữ được cốt cách thanh cao giữa đời sống bon chen.

Sân vườn không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để trở về.

Trồng ba loài hoa này trong sân, bạn không chỉ trồng cây cảnh, bạn đang kiến tạo một hệ sinh thái của phúc khí. Tử đằng cho bạn sự lãng mạn và quý nhân, nó kéo con người lại gần nhau.

Mẫu đơn cho bạn sự phú quý và viên mãn, nó giữ cho gia đình luôn ấm áp và đủ đầy. Mơ mai cho bạn sự bình an và trường thọ, nó giữ cho gia tộc có một cái gốc vững bền qua năm tháng, qua cả những mùa đông khắc nghiệt nhất.

Cuối cùng, sân vườn không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để trở về. Một góc thiên đường tươi đẹp không cần quá lớn, chỉ cần đủ ba tầng hương sắc ấy, đủ để bạn có thể ngồi xuống, pha một ấm trà, và thấy rằng mọi bon chen ngoài kia, suy cho cùng, cũng chỉ để đổi lấy một buổi chiều an yên như thế này trong chính khu vườn của mình.