Người tiêu dùng Việt sốc khi biết tin dầu hít mũi "quốc dân" của Thái Lan bị nhiễm khuẩn

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA Thái Lan) vừa phát đi khuyến cáo liên quan đến sản phẩm dầu hít mũi Hong Thai, sau khi phát hiện vi phạm về chỉ tiêu vi sinh.

Theo thông tin đăng tải trên website của FDA Thái Lan, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên tại cơ sở sản xuất Công ty Hong Thai Panich Herbal Products.

Mẫu sản phẩm được lấy gửi đến Cục Khoa học Y tế để kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy lô sản xuất ngày 9-12-2024, hạn dùng đến 8-12-2027 không đạt yêu cầu về vi sinh vật, gồm tổng số vi khuẩn hiếu khí, nấm men, nấm mốc và đặc biệt phát hiện vi khuẩn Clostridium – loại có thể gây ngộ độc ở nhiều mức độ khác nhau.

Dầu hít mũi Hong Thai được quảng cáo chứa các thành phần từ thảo mộc và tinh dầu như bạc hà, bạch chỉ, long não, borneol…, mang lại cảm giác mát lạnh khi hít vào, giúp giảm nghẹt mũi, đau đầu, say tàu xe và căng thẳng.

Tại Việt Nam, sản phẩm này đang được bán phổ biến với lượng tiêu thụ rất lớn trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop và trên mạng xã hội Facebook, với giá từ 45.000 – 55.000 đồng/hũ. Một số gian hàng ghi nhận sản phẩm có hơn 100.000 lượt mua.

Dầu hít mũi Hong Thai được bán đầy trên mạng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện sàn Shopee cho biết đang kiểm tra để xử lý. Các sàn còn lại như Lazada, TikTok Shop chưa đưa ra phản hồi về việc này.

Theo người tiêu dùng, dầu hít Hong Thai là sản phẩm "quốc dân", thường được mua làm quà khi đi du lịch Thái Lan.

Tuy nhiên, thông tin về việc sản phẩm chứa vi khuẩn gây hại khiến nhiều người tiêu dùng Việt bất ngờ và lo ngại khi họ đã sử dụng trong thời gian dài. “Cái hũ dầu hít gần như vật bất ly thân khi đi làm, giờ nghe nói có vi khuẩn gây ngộ độc thì thật sự sợ, không dám dùng tiếp" – chị Nguyễn Thị Thu Hằng, nhân viên văn phòng tại TP HCM, chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị Thanh Thảo (ngụ TP HCM) cho biết đã sử dụng dầu hít Hong Thai hơn 3 tháng nay, tính đến nay đã dùng hết khoảng 5 hũ. "Tôi khá hoang mang khi biết sản phẩm có chứa vi khuẩn gây ngộ độc. Sáng nay tôi đã ngưng sử dụng ngay dù cảm thấy nó giúp thư giãn khi làm việc căng thẳng"- chị Thảo nói.

Một số người dùng khác cho biết họ từng mua theo trào lưu nhưng bị cay mũi, khó chịu nên sớm ngừng sử dụng, và nay cảm thấy may mắn vì dừng kịp thời.