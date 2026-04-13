Bộ Công Thương nói về giá xăng E10 khi triển khai toàn quốc

Trong bối cảnh xăng E10 sắp được triển khai trên toàn quốc, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết định hướng của cơ quan điều hành là bảo đảm loại nhiên liệu này có lợi thế rõ rệt so với xăng khoáng. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc đưa E10 ra thị trường, mà còn phải tạo được động lực kinh tế đủ mạnh để người tiêu dùng chủ động lựa chọn.

Ở khâu giá bán lẻ, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan điều hành theo cơ chế thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước. Trọng tâm là tối ưu các yếu tố cấu thành giá như thuế, phí và chi phí kinh doanh, đồng thời linh hoạt sử dụng các công cụ điều hành khi cần thiết.

Theo tính toán, mức chênh lệch hợp lý giữa E10 và xăng RON95 được định hướng khoảng 1.000-2.000 đồng/lít, vừa đủ tạo sức hút với người tiêu dùng, vừa bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Không chỉ dựa vào công cụ thuế, Bộ Công Thương cũng đặt vấn đề rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khâu phối trộn, vận chuyển đến phân phối, nhằm cắt giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh của E10.

“Quan điểm xuyên suốt là sử dụng công cụ kinh tế để điều tiết hành vi thị trường, thay vì áp dụng các biện pháp mang tính mệnh lệnh. Cùng với đó, công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích kinh tế và môi trường của nhiên liệu sinh học”, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho hay.

Về mức độ sẵn sàng, theo đánh giá của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, các doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối lớn đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nguồn cung, năng lực phối trộn và logistics. Tuy nhiên, tại cấp bán lẻ, một số khó khăn vẫn tồn tại, chủ yếu liên quan đến hạ tầng bể chứa, hệ thống phối trộn, chi phí chuyển đổi và tâm lý thận trọng của thị trường trong giai đoạn đầu.

Trong quá trình triển khai E10, nguồn cung ethanol được xác định là yếu tố then chốt. Hiện nhu cầu ethanol ước khoảng 92.000-100.000 m³ mỗi tháng, trong khi sản xuất trong nước mới đáp ứng khoảng 25.000 m³, phần còn lại phải nhập khẩu. Khoảng cách lớn giữa cung và cầu đặt ra yêu cầu phải có giải pháp căn cơ để bảo đảm ổn định nguồn đầu vào.

Để từng bước giảm phụ thuộc, Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương phát triển vùng nguyên liệu trong nước, tập trung vào sắn, ngô gắn với các nhà máy ethanol. Cùng đó, bộ đề xuất các chính sách hỗ trợ như tín dụng ưu đãi, bảo hiểm nông nghiệp nhằm hạn chế rủi ro về giá và sản lượng cho người dân. Trong giai đoạn đầu, nguồn cung ethanol sẽ được cân đối linh hoạt giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu để ổn định giá đầu vào, đồng thời tăng cường công tác dự báo và điều phối cung - cầu.

Đối với các đề xuất như xây dựng quỹ dự trữ ethanol quốc gia hoặc cơ chế bình ổn riêng cho nhiên liệu sinh học, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho hay, vẫn đang được nghiên cứu trong tổng thể chính sách phát triển thị trường xăng dầu. Trước mắt, ưu tiên là hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực sản xuất, dự trữ trong hệ thống doanh nghiệp.

Về dài hạn, các công cụ dự trữ và điều tiết riêng đối với ethanol sẽ được xem xét dựa trên quy mô thị trường, khả năng cân đối nguồn lực và nhu cầu điều hành thực tế.