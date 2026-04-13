Doanh thu nghìn tỷ vẫn báo lỗ bất thường, hàng trăm doanh nghiệp vào “tầm ngắm”

Theo ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), qua rà soát, thống kê số liệu khai thuế trên cả nước, xác định được khá nhiều doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng kê khai lỗ. Cụ thể, trên 400 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng/năm trở lên nhưng kê khai lỗ hoặc lợi nhuận rất thấp.

Việc doanh nghiệp kê khai kết quả hoạt động thua lỗ hoặc lãi ở mức rất thấp có thể do nhiều nguyên nhân khách quan hay chủ quan. Tuy nhiên, qua thực tế quản lý, ông Long cho biết, cơ quan thuế phát hiện nhiều trường hợp doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ nhiều năm vẫn tiếp tục mở rộng quy mô, tăng vốn đầu tư.

Doanh thu nghìn tỷ nhưng lỗ kéo dài, hàng trăm doanh nghiệp vào “tầm ngắm” (Ảnh minh họa: KT)

“Có những doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm nhưng vẫn mở rộng kinh doanh, đặt ra nghi vấn về tính trung thực trong kê khai”, ông Long nói thêm.

Theo đại diện Cục Thuế, trước mắt cơ quan này yêu cầu Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và cơ quan thuế các tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý xây dựng chuyên đề kiểm tra thuế tại trụ sở đối với 19 doanh nghiệp thuộc diện thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.

Trường hợp không thể thực hiện kiểm tra, các đơn vị phải báo cáo rõ lý do. Đây đều là các doanh nghiệp lớn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thép, thủy sản, nhôm, thức ăn chăn nuôi, vận tải biển…, trong đó có những cái tên như: Công ty CP Tôn Pomina, Công ty CP Xuất khẩu thủy sản sạch, Công ty CP HESMAN Việt Nam, Công ty CP Nhôm Đô Thành.

Không dừng ở đó, qua rà soát dữ liệu kê khai thuế, Cục Thuế đã tổng hợp danh sách 302 doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ từ 1.000 tỷ đồng trở lên nhưng phát sinh lỗ liên tiếp trong hai năm 2023 và 2024 để đưa vào diện giám sát rủi ro.

Danh sách này tập trung nhiều ở các ngành thép, hóa chất, nhựa, dệt may, thực phẩm, ô tô, điện tử. Trong đó, hơn 100 doanh nghiệp thuộc quản lý của Thuế TP.HCM, gồm nhiều tên tuổi lớn như Lotteria Việt Nam, Mercedes-Benz Việt Nam, Nguyễn Kim, VNG, Sharp Việt Nam. Khoảng 40 doanh nghiệp thuộc quản lý của Thuế Hà Nội, trong đó có KFC Việt Nam, Toto Việt Nam.

Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, sẽ tăng cường rà soát việc khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp và tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có sai sót, sẽ hướng dẫn đầy đủ để doanh nghiệp thực hiện kê khai, điều chỉnh kịp thời.

Về kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề đối với doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng, Cục Thuế thực hiện kiểm tra tại 6 doanh nghiệp. Cơ quan thuế cũng xây dựng và giao cho Thuế các tỉnh/thành phố tăng cường quản lý thuế, kiểm tra chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng.

Cục Thuế yêu cầu các địa phương rà soát, cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 của các doanh nghiệp thuộc diện quản lý để tiếp tục phân tích, xác định doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và đưa vào kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2026. Danh sách đề xuất phải báo cáo về Cục Thuế trong tháng 4/2026; công tác kiểm tra chuyên đề được triển khai ngay trong tháng 4 và hoàn tất chậm nhất vào tháng 12/2026.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan thuế sẽ tập trung rà soát tính hợp lý giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận; kiểm tra các khoản chi phí lớn, bất thường; đối chiếu biến động doanh thu với chi phí đầu vào tương ứng; kiểm tra thời điểm ghi nhận doanh thu, thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào để bảo đảm kê khai đúng kỳ.

Đồng thời, cơ quan thuế cũng đặc biệt lưu ý các khoản chi phí lãi vay nội bộ tập đoàn, chi phí dịch vụ nội bộ, bản quyền, nhượng quyền thương mại và các giao dịch với bên liên kết nhằm phát hiện dấu hiệu chuyển giá, thao túng lợi nhuận.