Bỏ 6 triệu mua nhẫn cưới “khắc tên người lạ”, khách đòi bồi thường gấp đôi và cái kết

Từ nhẫn cưới tiền triệu đến “hàng thải”

Đầu tháng 10 vừa qua, anh Xiang đến từ Quảng Đông, Trung Quốc đã mua một chiếc nhẫn cưới bằng vàng trơn dành cho nam với giá 1.760 NDT (6,3 triệu đồng) từ gian hàng trực tuyến chính hãng của hãng CRD. Chiếc nhẫn này được sử dụng trong đám cưới của anh vào ngày 16/10.

Tuy nhiên ngày hôm sau (17/10), khi tháo nhẫn ra để vệ sinh vì quá chật, anh bất ngờ phát hiện dòng chữ "Wen và Jing" được khắc ở mặt trong của nhẫn. Điều này khiến anh nghi ngờ mình đang đeo nhẫn cưới cũ của người khác.

Chiếc nhẫn có khắc chữ "Wen và Jing" ở mặt trong

Anh Xiang cho biết, nếu đó là nhẫn thường thì anh cũng không quan tâm, nhưng nhẫn cưới lại mang ý nghĩa đặc biệt. Anh cũng đã cung cấp bằng chứng cho nhà bán hàng về việc đã sử dụng chiếc nhẫn trong đám cưới, đồng thời trao đổi với bộ phận chăm sóc khách hàng.

Ban đầu, phía thương hiệu thừa nhận đó là lỗi của nhân viên, nhưng sau đó lại nói rằng chiếc nhẫn là “hàng thải”. Hành động này khiến anh Xiang càng thêm tức giận, bởi hàng thải không thể lưu hành trên thị trường.

Trước đó, anh Xiang yêu cầu bồi thường gấp 3 lần giá mua (1.760 NDT), theo Điều của Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng ở Trung Quốc. Nhưng sau đó, anh đã điều chỉnh yêu cầu bồi thường xuống chỉ còn 3.500 NDT (12,6 triệu đồng).

Gian hàng online của CRD ban đầu chỉ đồng ý bồi thường 100 NDT (360.000đ), sau đó tăng lên 500 NDT (1,8 triệu đồng), nhưng hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận. Hiện tại, anh Xiang đã gọi đến đường dây nóng Quảng Đông để khiếu nại và đang chờ kết quả.

Vào ngày 23/10, đại diện dịch vụ khách hàng của CLEDI đã trả lời phóng viên về khiếu nại của anh Xiang, nói rằng nguyên nhân có thể là do "gửi nhầm sản phẩm".

"Ngày lễ Độc thân đang đến gần, có rất nhiều đơn hàng được vận chuyển qua nền tảng mua sắm trực tuyến. Chúng tôi cần xem lại hình ảnh giám sát và xác minh làm rõ với nhân viên vận chuyển. Tạm thời, chúng tôi đã loại trừ khả năng nhẫn đặt làm riêng của khách khác đã bị gửi nhầm cho khách hàng này", đại diện dịch vụ khách hàng cho biết, đồng thời nhấn mạnh có một tỷ lệ lỗi nhất định trong quá trình vận hành.

Hiện tại, kết quả cụ thể của vụ việc đang chờ phán quyết tiếp theo từ chuyên gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.