Thị trường BĐS lại lên “cơn sốt”: Người mua choáng váng, môi giới kiếm trăm triệu đồng

Ngoài căn hộ trên, một số môi giới giới thiệu các căn hộ tương tự khác cũng có mức giá từ 50-55 triệu đồng một m2. Thậm chí có căn 66m2 ở tòa A6 đang được chào hơn 60 triệu đồng mỗi m2 vì chủ nhà tính cả chi phí nội thất, sau cải tạo.

"Khu tái định cư này đã hoạt động hơn 15 năm, cả tòa nhà đều đã xuống cấp trầm trọng mà giá vẫn ngang ngửa chung cư thương mại mới. Có lẽ vợ chồng tôi phải hoãn kế hoạch chuyển nhà", chị Hồng nói.

Tại chung cư Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì), dự án này cũng đang xếp vào danh sách các chung cư tăng giá mạnh nhất tại Hà Nội trong 2 tháng đầu năm 2024 nếu xét về mức tăng tương đối. Thống kê từ dữ liệu của Batdongsan cho thấy, trong năm 2023, giá của chung cư này chỉ 20 triệu đồng/m2, còn giờ tăng lên 26 triệu đồng/m2, tương đương mức tăng 27%. Ngoài ra, khu đô thị mới Xa La cũng nằm trong danh sách này khi mức độ tăng giá sau 1 năm khoảng 23%.

Khu đô thị Thanh Hà (phường Kiến Hưng, Hà Đông), cũng ghi nhận giá tăng mạnh, hiện giá căn hộ tăng gấp đôi so với thời điểm mở bán năm 2018. Ngoài ra, tại phía Tây Hà Nội, các dự án cũ đã tăng giá khoảng 30%, trong đó có thể điểm tới một số dự án như: Bắc An Khánh (Splendora); Khu đô thị mới Nam An Khánh; Khu đô thị mới Geleximco;...